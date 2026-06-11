Abel Ferreira, do Palmeiras, entra em lista de alvos do Fulham, da Inglaterra 

Clube de Londres está sem treinador desde a saída de Marco Silva, que acertou com o Benfica; português tem contrato com o Verdão até dezembro de 2027.

Abel Ferreira entrou em uma lista de possibilidades para assumir o comando do Fulham, clube de Londres que está na primeira divisão da Inglaterra. O Palmeiras, no entanto, não se vê ameaçado.

O Fulham busca um treinador após a saída de Marco Silva, que acertou com o Benfica, de Portugal. O principal nome era Kieran McKenna, do Ipswich Town, mas o comandante preferiu tirar um período sabático e frustrou os planos dos ingleses.

Além de Abel Ferreira, outros nomes também aparecem entre as possibilidades do Fulham, como o do conterrâneo Ruben Amorim, ex-Manchester United, e Hugo Oliveira, do Famalicão, além de Frank Lampard. A informação foi divulgada pelo jornalista Ben Jacobs.

O ge apurou o Palmeiras não foi consultado sobre o assunto até o momento. O treinador passou os primeiros dias do recesso no Brasil. A reapresentação está marcada para o dia 21, e a diretoria alviverde se vê tranquila com relação ao interesse europeu.

Abel já teve o nome ligado a outros clubes ingleses, como Tottenham, Wolverhampton, Everton e West Ham.

Quem esteve mais próximo de tirar o português do Palmeiras foi o Al-Sadd, do Catar. O clube do Oriente Médio chegou a processar clube e treinador, entendendo que houve quebra de um pré-contrato, mas o caso terminou em acordo.

Desde então, tanto Abel Ferreira quanto a diretoria do Palmeiras mantêm o mesmo discurso. O português tem contrato até dezembro de 2027 e pretende cumprí-lo até o fim, por entender que é um “treinador de projeto”.

“Até dezembro de 2027, que é quando termina o meu mandato, eu não sei o próximo presidente, eu garanto o Abel Ferreira como treinador do Palmeiras. Essa é a vontade da presidente”, afirmou Leila Pereira, em maio.

O vínculo também não apresenta multa rescisória, ou seja, não existe a possibilidade de um clube pagar e tirar Abel Ferreira do Palmeiras. A decisão depende apenas do treinador, que não deu qualquer indicativo de que vai deixar a Academia de Futebol antes do fim do contrato.

Assim como o restante do elenco, Abel Ferreira se reapresentará ao Palmeiras na noite do dia 21 de junho, para iniciar os trabalhos pensando no segundo semestre. Serão meses decisivos, já que o clube vive pressão por títulos de expressão após 2025 frustrante.

O Palmeiras, de Abel Ferreira, foi campeão paulista nesta temporada, lidera o Campeonato Brasileiro com vantagem de sete pontos para o vice-líder e está nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Conmebol Libertadores.

*Com informações do ge