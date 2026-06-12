Ancelotti repete time, observa variações e trabalha bola parada 

Atividade da Seleção priorizou bolas aéreas ofensivas e defensivas, de olho na estreia contra o Marrocos, neste sábado, às 19h (de Brasília), pela abertura do Grupo C da Copa do Mundo.
Ajuste fino nas bolas paradas, observações de variação e manutenção da estrutura com os mais experientes. Carlo Ancelotti comandou nesta quinta-feira o penúltimo treino da Seleção visando a estreia na Copa do Mundo, diante de Marrocos, e repetiu a escalação com Danilo e Alex Sandro nas laterais, Cunha e Paquetá na frente com alternâncias.
Após a parte aberta para a imprensa, o Brasil fez trabalhos específicos de bola para ofensiva e defensiva. Como o elenco tem jogadores a mais do que o necessário para um 11 x 11, Carleto aproveitou para revezar Douglas Santos com Alex Sandro na esquerda, Igor Thiago com Cunha no comando de ataque.
As sinalizações, no entanto, seguem no sentido do Brasil começar a Copa com Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Matheus Cunha, Vini Júnior e Raphinha.
A comissão técnica ficou satisfeita com a ocupação de espaços no meio de campo e a sincronia entre Paquetá e Bruno nas ações com a bola diante do Egito. Com a ausência de Wesley, Raphinha segue com mobilidade, mas com presença maior no corredor direito nas dinâmicas de ataque.
Sem a bola, o Brasil segue no 4-4-2 informado pelo próprio Ancelotti. Neste cenário, porém, é Matheus Cunha quem recompõe pela esquerda, com Paquetá pela direita, dando maior liberdade para Vini e Raphinha.
Brasil e Marrocos se enfrentam neste sábado, às 19h (de Brasília), pela abertura do Grupo C, no estádio Nova York e Nova Jersey. Haiti e Escócia completam a chave e se enfrentam também no sábado, às 21h, em Boston.