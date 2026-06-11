Corinthians negocia renovação com meia Gui Amorim, destaque da base 

Proposta do clube prevê a extensão do contrato até o fim de 2028, além da inclusão de uma cláusula que permitiria renovação automática por mais dois anos.

O Corinthians negocia a renovação de contrato do meia Gui Amorim, considerado uma das principais promessas das categorias de base do Parque São Jorge.

Vinculado ao clube somente até 31 de julho de 2027, o jogador de 18 anos poderia assinar um pré-contrato com outra equipe a partir do início do próximo ano. Por isso, a diretoria se antecipou e iniciou conversas com os representantes do garoto para ampliar o vínculo.

A proposta em discussão prevê a extensão do contrato até o fim de 2028, além da inclusão de uma cláusula que permitiria uma renovação automática por mais dois anos.

A negociação está sendo conduzida pelo executivo Marcelo Paz e deve ser concluída nos próximos dias.

No ano passado, Gui Amorim assinou um aditivo contratual com o Corinthians que garantiu valorização salarial e aumento da multa rescisória.

Atualmente, a cláusula para transferências internacionais é de 50 milhões de euros (cerca de R$ 326 milhões na cotação atual).

O garoto ficou quase dois meses entregue ao departamento médico do clube para tratar uma lesão de grau 2 no ligamento colateral medial do joelho direito. O meia voltou a atuar no último dia 28, na partida contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20.

Apesar de ainda integrar as categorias de base do Corinthians, ele já treina com o elenco principal no CT Joaquim Grava. Gui Amorim chegou a ser relacionado para partidas da equipe profissional, mas ainda não fez sua estreia.

*Com informações do ge