Homem é preso com arma de fogo artesanal em Votuporanga 

O indivíduo foi flagrado com a arma caseira e uma faca na madrugada deste sábado (25), na Avenida Conde Francisco Matarazzo, na zona sul.

Um homem foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (25.abr), após ser flagrado portando uma arma de fogo de fabricação artesanal e uma faca no bairro Jardim Palmeiras I, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, por volta da 1h10, policiais militares realizavam patrulhamento pela Avenida Conde Francisco Matarazzo, quando avistaram um indivíduo em uma bicicleta, de cor verde, que ao notar a presença da viatura tentou acelerar o ritmo, chamando a atenção dos PMs.

Em seguida, após abordagem, os policiais militares realizaram busca, encontrando na cintura do suspeito uma arma de fogo caseira, adaptada para calibre .38, que estava carregada e pronta para ser disparada.

Além do armamento principal, que não possuía numeração ou registro por ser de fabricação manual, os PMs localizaram no bolso do homem outras duas munições intactas do mesmo calibre e uma faca.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido e autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, sendo colocado à disposição da Justiça.