Votuporanga participa da Feira do Empreendedor 2025 em São Paulo 

Município integrou o estande regional “Maravilhas do Rio Grande”, que destacou o potencial turístico, cultural e produtivo do interior paulista.

Votuporanga marcou presença na Feira do Empreendedor 2025, promovida pelo Sebrae-SP, que segue até sábado (18.out), no São Paulo Expo. O evento, um dos maiores do gênero na América Latina, reúne milhares de visitantes e expositores de todo o Estado, apresentando inovações, tendências e oportunidades de negócios.

Representando o município, estiveram presentes a primeira-dama Rose Seba, a secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva, e a secretária da Saúde, Ivonete Félix, que visitaram o estande da Região Turística Maravilhas do Rio Grande e prestigiaram as produções de artistas e empreendedores locais.

Empreendedores votuporanguenses também participaram do evento, apresentando produtos que representam a identidade e a criatividade da cidade, como Cachaça Taboado, Café Fiorani, Conceito Criativo Artesanatos e Casa da Mãe Joana Artesanatos.

O estande do Maravilhas do Rio Grande, formado por 14 municípios do Consórcio Intermunicipal Turístico do Noroeste Paulista (Cotimarg), apresentou o que há de mais autêntico no interior paulista, desde o artesanato até a produção agrícola e cultural. Participam do grupo Votuporanga, Cardoso, Cosmorama, Álvares Florence, Américo de Campos, Mira Estrela, Ouroeste, Paranapuã, Pontes Gestal, Riolândia, Valentim Gentil, Fernandópolis, Guarani d’Oeste e Indiaporã.

A participação da região na feira reforça o compromisso do Cotimarg com o fortalecimento do turismo, a geração de renda e a valorização dos produtos e destinos do interior paulista, conectando cultura, economia e desenvolvimento sustentável.