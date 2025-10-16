Votuporanga promove “1ª Rotary Run Track&Field” em novembro 

Evento une esporte, saúde e solidariedade com doações ao Fundo Social da Prefeitura; corrida será realizada no dia 23.

No dia 23 de novembro, Votuporanga será palco da “1ª Rotary Run Track&Field”, corrida que une esporte, saúde e solidariedade, consolidando a cidade como referência em eventos esportivos de grande porte na região noroeste do Estado de São Paulo.

Com percursos de 6 km para corrida e 3 km para caminhada, a prova é aberta à população e contará com a qualidade e a infraestrutura que fazem da Track&Field uma das marcas mais respeitadas do país em eventos esportivos. Os participantes terão acesso à organização profissional, kit exclusivo, segurança e toda a estrutura padrão das provas, transformando a corrida em um momento de celebração coletiva, integração comunitária e promoção da saúde e bem-estar.

Mais que esporte, a Rotary Run tem cunho social: parte da renda obtida será destinada ao Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga, beneficiando projetos e ações voltadas à população em situação de vulnerabilidade.

A presidente do Fundo Social, Rose Seba, convida a população a participar do evento: “Participar da Rotary Run é uma oportunidade de unir saúde, energia e solidariedade. Agradecemos aos organizadores, parceiros e patrocinadores que tornam esse evento possível e reforçamos o convite a todos para que se inscrevam e contribuam com as ações sociais que apoiamos no município”, aponta.

O evento é uma realização do Rotary Club Votuporanga 8 de Agosto, em parceria com a Track&Field e Porto Seguro, com patrocínio master da Unifev e da rede de supermercados Porecatu, além do apoio de empresas e instituições que acreditam no poder transformador do esporte. A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, oferece todo o apoio institucional necessário para receber o evento na cidade.

As inscrições podem ser feitas diretamente no App TFSports. Basta baixá-lo, procurar por Rotary Run Votuporanga e garantir a participação nesta experiência que une saúde, energia e solidariedade.