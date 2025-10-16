Ladrão adolescente é apreendido com motocicleta furtada 

O indivíduo, já conhecido nos meios policiais por envolvimento em furtos de motos e tráfico de drogas, foi apresentado na Central de Flagrantes de Votuporanga, ouvido e liberado na presença do pai.

Um adolescente foi apreendido na tarde desta segunda-feira (13.out), em Votuporanga/SP, após furtar mais uma motocicleta e fugir em alta velocidade por várias ruas da cidade. O indivíduo é apontado como um dos principais responsáveis pela onda de furtos de motocicletas em Votuporanga.

De acordo com o apurado, a ocorrência foi registrada por volta das 16h25 na Rua Pará, no bairro Vila América. Segundo o apurado, equipes da Polícia Militar realizavam patrulhamento preventivo pelos bairros Paineiras e Vila América devido ao aumento de furtos de motos na região, quando receberam denúncia de que dois indivíduos estariam circulando sem capacete em uma motocicleta pelo bairro Paineiras.

Em seguida, os PMs avistaram a dupla saindo do complexo esportivo do bairro, sendo que, ao perceber a aproximação da viatura, o condutor fugiu em alta velocidade pela contramão da Avenida José Silva Melo, sentido centro, colocando em risco motoristas, pedestres e crianças que transitavam pela via.

A tentativa de fuga deflagrou uma perseguição policial, no entanto, já pela Rua Venezuela, o passageiro saltou do veículo em movimento e fugiu a pé. Já o condutor continuou tentando fugir por mais algumas quadras e acabou perdendo o controle da motocicleta, chocando-se contra a calçada de uma loja de ferramentas já na Rua Padre Isidoro Cordeiro Paranhos, quase atropelando pedestres.

Apesar da queda, o indivíduo continuou sua fuga a pé, mas foi localizado em seguida escondido dentro da residência de seu pai, na Rua Pará.

Durante a abordagem, o indivíduo admitiu que havia furtado a motocicleta Yamaha/Fazer, de cor vermelha, ano 2021, nos fundos da Santa Casa de Votuporanga, por volta das 11h. A vítima, que trabalha no hospital, compareceu à Delegacia de Polícia para confirmar o furto.

De acordo com os PMs, o adolescente demonstrou conhecimento técnico para furtar motocicletas, mostrando aos agentes como faz ‘ligação direta’. O boletim de ocorrência menciona que o método utilizado é o mesmo observado em outros furtos recentes na cidade, nos quais veículos foram localizados sem placa e com a fiação elétrica violada.

A Polícia Militar informou que o menor é conhecido por envolvimento em outros atos infracionais relacionados a furtos de motos e tráfico de drogas. Ele foi apreendido e conduzido à Central de Flagrantes, onde teve a apreensão registrada como ato infracional equivalente a furto e direção perigosa. Após os procedimentos legais, ele foi liberado ao pai, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Já o passageiro que saltou da motocicleta em movimento foi reconhecido como um menor identificado pelas iniciais M.P.A.S., também conhecido dos meios policiais, contudo, ele não foi localizado.

A Polícia Civil vai investigar a participação de outros criminosos e a possível relação do menor com uma quadrilha especializada em furtos de motocicletas na região.

A moto foi restituída à proprietária que contou que sua motocicleta é seu único meio de transporte para o trabalho.