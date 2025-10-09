Votuporanga estuda criação da Secretaria Municipal da Mulher 

Após a recente criação da Secretaria Municipal do Bem-Estar Animal, a nova pasta é gestada nos bastidores da política votuporanguense e foi trazida à tona por indicação dos vereadores Sargento Marcos Moreno (PL) e Daniel David (MDB).

Jorge Honorio

A criação de uma nova secretaria foi assunto na 35ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (6.out), após a polêmica criação da Secretaria Municipal do Bem-Estar Animal, é gestada à Secretaria da Mulher.

O tema era abordado de forma discreta, mas ganhou força nos últimos dias, principalmente após a visita da secretária estadual de Políticas para Mulher, Valéria Bolsonaro, a Votuporanga, quando participou do evento “Mulheres que Inspiram”, promovido pelo PL (Partido Liberal), no último dia 2.

Além disso, Votuporanga teve a moradora Flávia Queiroz, como representante na 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, realizada recentemente em Brasília/DF, com participação de ministros de Estado e do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na tribuna da Câmara, o vereador e líder do Governo, Sargento Marcos Moreno (PL), confirmou ter formalizado, juntamente com o presidente da Câmara, vereador Daniel David (MDB), a solicitação ao Poder Executivo para a implantação da nova pasta: “Então, a Flávia [Flávia Queiroz] trouxe para nós partes do evento, contando tudo o que estava lá acontecendo, ela veio falar de um assunto que este vereador já apresentou na tribuna, falando sobre a criação de uma casa para mulheres vítimas, principalmente de violência doméstica (…). Ela trouxe alguns vídeos e eu tive a oportunidade de assistí-los, e hoje, Flávia, eu e o presidente desta Casa, Daniel David, fizemos uma indicação ao Poder Executivo para que já comece pensar a criação de uma secretaria em defesa da mulher.”

“Estive conversando com o presidente Daniel, ele também é muito voltado para essa ideia, e apresentou sugestões para que a gente reforçasse os nossos pedidos e para que essa Secretaria da Mulher, seja o quanto antes, implantada, porque nós sabemos da necessidade e sabemos que realmente, em muitos casos, a situação tem que ter uma proteção um pouco maior”, complementou Sargento Marcos Moreno.

Secretaria pode ser a segunda criada em 2025

Caso seja aprovada na Câmara, a nova secretaria será a segunda pasta a ser criada neste ano, empossando o 22º posto de gestão na administração Jorge Seba (PSD) e Luiz Torrinha (PL), contando secretarias/autarquias.

Conforme amplamente noticiado pelo Diário, em fevereiro deste ano, a Câmara aprovou por 8 votos a 6, durante sessão marcada por protestos a denominada Secretaria do Bem-Estar Animal, ocupada pelo vereador licenciado Chandelly Protetor (Republicanos).

Com o assunto ainda em fase embrionária, não é possível saber o impacto orçamentário sobre os cofres do município, contudo, com a aprovação em dezembro de 2023 do aumento de quase 40% nos vencimentos dos vereadores, do prefeito e secretários municipais, o titular da nova pasta receberia um salário de R$ 13.090,00.

Vale relembrar que, desde janeiro de 2025, o subsídio dos vereadores passou de R$ 5 mil para R$ 7 mil e do prefeito dos pouco mais de R$ 18 mil para R$ 25 mil.