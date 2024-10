Dalbert Mega cita perseguição após eleições e mira o futuro

POSICIONAMENTO

Empresário votuporanguense se reuniu com o seu ex-candidato a vice, Dr. Francisco, nesta semana e disse responder processo por crítica à falta de eventos.

Passados quase 20 dias do domingo que definiu os rumos de Votuporanga para os próximos quatro anos, os bastidores da política voltam a se movimentar com projeções, avaliações e alianças para as próximas eleições. É hora de os partidos realizarem os seus balanços e avaliarem o período de campanha, bem como de acertar arestas que ficaram. É o caso da chapa que teve a segunda maior votação para prefeito e vice de Votuporanga, o empresário Dalbert Mega e o juiz de Direito aposentado, Dr. Antônio Carlos Francisco.

Eles se encontraram nesta semana no escritório do Auto Posto Patriota, na região central da cidade, para conversarem sobre o futuro político de ambos, consolidados pelas urnas com 9.131 votos, 20,42% dos votos válidos em Votuporanga em 6 de outubro. “Foi uma reunião tranquila, a primeira que tivemos presencialmente após o fim da campanha eleitoral. O Dr. Francisco é uma pessoa que admiramos muito pela sua história, pelo conhecimento que tem no Direito, pelo seu currículo transparente de trabalhos na comunidade, mas principalmente pela forma ética, serena e segura com a qual ainda hoje exerce as suas atividades. Ele, assim como eu, tem as melhores intenções para o futuro da nossa cidade. Agora é momento de mostrar para os eleitores que confiaram nas nossas propostas que essa união segue firme, independente do caminho que o futuro político reserva. Que seja sempre o que Deus quiser e o melhor para o povo de Votuporanga”, comentou Mega sobre a reunião.

Ainda segundo o empresário, nada foi definido sobre os próximos passos políticos, mas afirmou ter recebido muito apoio para que não “abandone” os seus eleitores, afirma. “Muita gente contou com a nossa candidatura como a renovação que Votuporanga precisa. Nada tenho sobre o futuro, mas afirmo que eu não pretendo decepcionar essas pessoas. A vitória nas urnas não veio, mas o recado foi dado. A insatisfação existe, está aí. Repito, assim como eu disse ao reconhecer a derrota no dia da apuração, que realmente torço para que o Jorge Seba faça um excelente governo. Se isso acontecer eu sei que todos ganham, principalmente os mais pobres, carentes e vulneráveis dos nossos bairros.”

Mega revela processo da Cia Tércio Miranda: “Não seremos calados”

Dalbert Mega afirmou que não teme por eventuais perseguições, represálias ou processos judiciais originados por seus posicionamentos políticos e que pretende responder ao que vier com a tranquilidade de quem trilha o caminho do bem e da verdade. “Não seremos calados”, afirma. Mega conta que antes e após as eleições teve o seu nome, de sua família e os de algumas de suas empresas envolvidos em “Fake News” com claro objetivo de desestabilizar a sua candidatura a prefeito.

O ex-candidato diz que tudo será esclarecido no devido tempo. Seja pela Justiça ou pela própria “ordem natural” que traz à superfície a verdade em meio “ao mar de mentiras e de narrativas absurdas”, afirma.

Prova que as eleições acabaram, mas que os seus reflexos continuam é a notícia que Dalbert Mega traz em que diz ter recebido nesta semana, por sua equipe de advogados, de que os empresários da Cia Tércio Miranda abriram um processo na Justiça contra ele com pedido de indenização por dano moral.

O que diz Mega

Consta que, durante a campanha, a equipe de marketing político de Mega divulgou um vídeo com críticas ao governo de Jorge Seba em que apontou que Votuporanga é uma das únicas cidades da região que não realizaram nos últimos anos festas de peão ou rodeios, apesar da cidade ser referência no mundo sertanejo por ser terra natal ou lar de vários profissionais de destaque. O vídeo ilustrado por imagens foi publicado nas redes sociais com o seguinte texto narrado: “Jorge Seba entra pra história como o prefeito que acabou com o setor de eventos de Votuporanga. Perdeu o Oba Festival para Rio Preto. Tornou Votuporanga a única cidade da região que não realiza Expôs, mesmo a cidade sendo referência por ser berço de ícones do Sertanejo, como os empresários de shows Marcinho Costa e Marcos Mioto. Ser terra natal do cantor Gustavo Mioto e ainda ter como moradores os empresários da Companhia Tércio Miranda, referência em touros de rodeio. Seba dificulta o setor de eventos com taxas altíssimas cobradas de organizadores shows e de peças teatrais para uso do Centro de Convenções. Tornou a Concha Acústica um hotel de luxo para os moradores de rua. Só não perdeu o Fliv, pelo menos por enquanto.”

Na época, a Cia Tércio Miranda entrou em contato com o setor Jurídico da campanha e segundo Mega, a peça foi imediatamente retirada das redes sociais, mesmo com o consenso entre a sua equipe de que o vídeo não contou nenhuma mentira e nem teve a intenção de constranger ninguém. “A Cia do Tércio e outros nomes de figuras públicas, na verdade, são elogiados como referências em suas áreas de atuação. Ou seja, eles foram elogiados. A crítica é para o prefeito e é justificada pelos anseios da população que vê Votuporanga ficando para trás no cenário de eventos e de lazer, mesmo tendo tantos talentos reconhecidos neste meio. E tanto o vídeo estava correto em apontar que a Cia Tércio Miranda é uma referência que, após as eleições, anunciou uma Expo para o ano que vem em parceria com a Prefeitura de Votuporanga. Deixo claro que não seremos calados”, comenta Dalbert Mega.

O caso está nas mãos dos advogados e deve ter audiência marcada em breve pela Justiça de Votuporanga.