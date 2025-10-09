CAV anuncia os retornos de Amorim e Vinicius Baracioli  

O zagueiro e o lateral-direito compõem um pacote de nove nomes já anunciados pelo Votuporanguense para a temporada 2026. Pré-temporada começa em novembro.

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou nesta quarta-feira (8.out) o retorno de um zagueiro muito querido pela torcida alvinegra: Carlos Eduardo Silva Amorim, o Amorim. Natural de Araras/SP, o defensor de 23 anos, 1,90m de altura, 82 kg e destro, volta a vestir a camisa da Pantera Alvinegra para a disputa do Paulistão Sicredi A2 2026.

Amorim já defendeu as cores do CAV em 2024, ano marcante em que foi campeão paulista da Série A3 e vice-campeão da Copa Paulista, conquistando o coração da torcida votuporanguense com sua garra, entrega e espírito de liderança dentro de campo.

Formado na base do Fluminense (RJ), o zagueiro também passou pelo Operário e, recentemente, defendeu o Botafogo-PB, somando experiência e solidez defensiva ao seu currículo.

Outro nome anunciado pela diretoria da Pantera Alvinegra e o do Vinicius Henrique Baracioli Maciel, o Vinicius Baracioli. O lateral-direito de 25 anos, 1,78m de altura, 72 kg e destro, volta ao CAV com a mesma determinação e entrega que marcaram sua primeira passagem pelo clube.

Vinicius Baracioli foi peça fundamental nas conquistas do título da Série A3 e do vice-campeonato da Copa Paulista de 2024, somando 27 jogos e 4 gols com a camisa alvinegra. Querido pela torcida, é lembrado pela raça, disposição e espírito competitivo dentro de campo.

Com formação nas categorias de base do Tanabi e do Mirassol, Baracioli também defendeu as cores do Água Santa, Barra-SC, Capital CF, Tombense e Santo André, além de ter sido campeão brasileiro da Série D pelo Mirassol.

Agora, o “queridinho da torcida alvinegra” retorna para ajudar o CAV em seus anseios de chegar à elite do futebol paulista.

Montagem do elenco

Agora são nove as contratações do Votuporanguense para a Série A2 do ano que vem. Anteriormente, foram anunciados o trio de goleiros Gabriel Félix, Pablo Caíque e Felipão; o meio-campista Alison Silva; o meia-atacante Anderson Feijão; e os atacantes: Orlando Júnior e Caio Mancha.

O CAV terminou a A2 deste ano na 13ª colocação, com 17 pontos, e ficou de fora da Copa Paulista, torneio que compõe o calendário no segundo semestre. Para 2026, o Votuporanguense contratou o técnico Paulo Roberto Santos – “Rei do Acesso”.

A pré-temporada têm previsão de início no mês de novembro, quando os atletas se apresentarão oficialmente ao clube.