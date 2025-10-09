Bellatriz FIV CBA é a grande campeã da EXPO Rio Preto 2025  

São José do Rio Preto foi sede da Etapa Ouro de Ranqueamento Nelore com recorde de animais em pista.

A Etapa Corte da 62ª EXPO Rio Preto encerrou neste domingo (5.out) com o julgamento da raça Nelore e consagrou a grande campeã da EXPO Rio Preto 2025. O destaque da etapa Ouro do ranking Nelore 2025 foi a vaca Bellatriz FIV CBA, apresentada por Paulo de Castro Marques, da Fazenda Santa Ester, pertencente à cidade de Silvianópolis/MG.

Mil animais passaram pela pista do Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto, reafirmando a importância da feira no circuito oficial da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB).

Destaques do Nelore

Na categoria Nelore, além da grande campeã Bellatriz FIV CBA, o touro Lugano FIV Kado, da Fazenda Terra Prometida, foi consagrado Grande Campeão, representando o expositor Henrique e Juliano Produções e Eventos.

Já na categoria Nelore Mocho, a Grande Campeã foi a fêmea Olinda Angico e o Grande Campeão 9192 RG, ambos propriedade do criador Dalton Dias Heringer, da Fazenda Paraíso, em Vila Velha/ES.

Na categoria Nelore Pelagens, o título de Grande Campeã foi para NEJA 2797 FIV V3, da Fazenda Porto Velho, em Boa Esperança do Sul/SP, de Washington Dias Janota Antunes. O Grande Campeão foi NEJA 3638 FIV V3, de João Antônio Soares Bessa Costa, da Fazenda Bela Olinda, em Paranaíba/MS.

Força genética também no Tabapuã

Entre os animais da raça Tabapuã, a fêmea Orla FIV TJG, da TJG Agropecuária Ltda, foi escolhida Grande Campeã, representando a Fazenda Porto Seguro, de Nova Granada/SP. Já o Grande Campeão foi o touro Iluminado, da Fazenda Água Marinha, de Julio Christian Laure, localizada em Uberaba/MG. Os julgamentos foram realizados em parceria com a Associação Brasileira dos Criadores de Tabapuã (ABCT).

A EXPO Rio Preto

Realizada pela Prefeitura de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, a feira é apresentada pela Faesp/Senar, com patrocínio da Caixa Governo Federal e do Banestes, e correalização da Lovi do Brasil, de Novo Horizonte.

Reconhecida como a maior feira agropecuária do Noroeste Paulista e a terceira maior do Estado de São Paulo em número de animais, a EXPO Rio Preto se destacou também pela sua duração: 17 dias de atividades divididos em duas etapas: a etapa Leite (13 a 21/9) e a etapa Corte (28/9 a 5/10).

62ª EXPO Rio Preto