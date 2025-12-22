Votuporanga em Ação: Prefeitura realiza a última contratação de bolsista do ano 

Iniciativa encerra o ano reforçando inclusão social, dignidade e novas oportunidades para famílias em situação de vulnerabilidade.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Direitos Humanos, realizou recentemente a última contratação de bolsistas do ano de 2025 do Programa Votuporanga em Ação, encerrando mais um ciclo marcado pela inclusão social e pela geração de oportunidades no município.

Nesta etapa final, 30 pessoas foram convocadas, fortalecendo o compromisso da administração municipal com políticas públicas que promovem dignidade, autonomia e a reinserção social de cidadãos em situação de vulnerabilidade.

O ato contou com a presença do prefeito Jorge Seba (PSD), da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, do vice-prefeito Luiz Torrinha (PL), do assessor do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), Oswaldo Carvalho, e do secretário municipal de Direitos Humanos, Nilton Santiago.

Durante a cerimônia, o prefeito Jorge Seba destacou a importância do programa como uma ferramenta concreta de transformação social: “Cada contratação representa mais do que uma oportunidade de trabalho, representa a chance de recomeçar, de recuperar a autoestima e de construir um novo caminho. O Votuporanga em Ação mostra que, quando o poder público olha para as pessoas com sensibilidade e responsabilidade, os resultados transformam vidas e fortalecem nossa cidade.”

O secretário municipal de Direitos Humanos, Nilton Santiago, reforçou que o programa vai além da inserção temporária no mercado de trabalho: “O Programa Votuporanga em Ação não se limita à oferta de uma bolsa. Ele garante acompanhamento social, capacitações e apoio psicossocial aos bolsistas. Nosso objetivo é contribuir para a reconstrução de trajetórias, fortalecer a cidadania e oferecer condições reais para que essas pessoas retomem seus projetos de vida com mais segurança e dignidade”, destacou.

Com essa última contratação, o município encerra o ano reafirmando que os resultados alcançados são fruto do trabalho integrado das equipes, do apoio institucional e da sensibilidade da gestão pública em investir em políticas que impactam diretamente a vida das pessoas.

A Secretaria de Direitos Humanos reforça que o Programa Votuporanga em Ação seguirá como prioridade da administração municipal, fortalecendo ações que promovem inclusão, respeito e novas oportunidades para quem mais precisa.