Assassinato de ex-chefe de gabinete em Rio Preto durou dois minutos, diz polícia 

Pablo Frazato foi morto em casa na última sexta-feira (19); suspeito fugiu de moto e ainda não foi identificado. Imagens de câmeras de segurança estão incompletas.

Pablo Frazato, ex-chefe de gabinete do vereador Professor Tadeu de Lima (União Brasil), foi assassinado em apenas dois minutos na última sexta-feira (19.dez), em sua casa, em São José do Rio Preto/SP. A informação foi confirmada pela polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, câmeras de segurança da residência registraram o momento em que o suspeito, vestindo uma blusa vermelha, entrou na casa às 16h19 e saiu dois minutos depois, às 16h21, em uma motocicleta.

Até a última atualização desta reportagem, o suspeito não havia sido identificado. No sábado (20), a Guarda Civil Municipal (GCM) localizou uma motocicleta perto da casa da vítima com características semelhantes às do veículo usado no crime. O veículo estava com motor, placa e chassi adulterados.

O delegado Fernando Tedde, da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic), informou que ainda não é possível confirmar se a moto encontrada é a mesma utilizada pelo criminoso. O veículo passará por perícia para análise.

Segundo o delegado, não foram encontrados sinais de arrombamento no imóvel nem de luta corporal. Uma das principais hipóteses investigadas é que a própria vítima tenha permitido a entrada do assassino. A polícia também confirmou que nada foi roubado da residência, o que enfraquece a tese de latrocínio.

A análise das câmeras de segurança, no entanto, está sendo dificultada. Segundo a polícia, parte dos registros foi danificada durante a retirada do equipamento, o que impede a visualização completa das imagens.

O celular da vítima foi apreendido para perícia. Além disso, um projétil foi encontrado na residência nesta segunda-feira (22). Até o momento, ninguém foi preso.

Como o corpo foi encontrado

O corpo de Pablo foi encontrado pelo irmão dele dentro de um quarto da casa. Um tio da vítima estranhou a falta de contato após marcar um encontro e, ao chegar ao local por volta das 19h, não foi atendido. Ele então acionou o irmão de Pablo, que usou um controle remoto para abrir o portão eletrônico.

Na véspera do assassinato, Pablo Frazato foi comunicado de que seria exonerado do cargo de chefe de gabinete. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto confirmou a decisão, mas informou que o ato administrativo ainda não havia sido publicado oficialmente.

*Com informações do g1