2º Encontro de Muladeiros de Votuporanga reúne competições nacionais, negócios e tradição tropeira 

Evento ocorre entre os dias 8 e 11 de julho no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”.

Votuporanga será palco, entre os dias 8 e 11 de julho, da segunda edição do Encontro de Muladeiros, que acontecerá no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”. O evento promete reunir criadores, produtores rurais, empresas do agronegócio e visitantes de diversas regiões do Brasil, consolidando-se como um dos principais encontros do setor no interior paulista.

Um dos organizadores do evento, Marcos Livramento, disse que a programação oficial, que reúne competições nacionais, exposição de animais, feira de negócios, capacitações técnicas e atrações voltadas para toda a família.

Entre os principais destaques estão a 5ª etapa do Circuito Nacional de Marcha de Muares, a 4ª etapa da Copa do Brasil de Asininos, julgamentos de animais, feira de negócios agropecuários, palestras técnicas, leilão, praça de alimentação, artesanato e shows gratuitos.

Na sexta-feira (10), produtores rurais poderão participar de um workshop promovido pelo Sebrae-SP e pelo Senar, voltado à qualificação e ao fortalecimento da atividade agropecuária. Já no sábado (11), será realizada a tradicional Queima do Alho, seguida de um almoço beneficente, cuja renda será destinada a entidades assistenciais de Votuporanga.

Segundo Marcos Livramento, o encontro vai além da valorização da cultura tropeira. O objetivo é incentivar o melhoramento genético de muares e asininos, fomentar novos negócios no agronegócio, fortalecer o turismo de eventos e impulsionar a economia regional.

A expectativa da organização é receber milhares de visitantes durante os quatro dias de programação, que terá entrada gratuita e contará com a participação de expositores, instituições e criadores de diversas partes do país.

Com uma programação diversificada, o 2º Encontro de Muladeiros de Votuporanga reforça a vocação do município para sediar grandes eventos do agronegócio, preservando as tradições do campo e promovendo desenvolvimento econômico para toda a região.