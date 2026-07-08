Faltam 15 dias para a 11ª edição do Cienp em Votuporanga

Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista será nos dias 22 e 23 de julho na Unifev – Cidade Universitária.

Faltam 15 dias para a realização da 11ª edição do Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista (Cienp), que será realizado nos dias 22 e 23 de julho, na Cidade Universitária da Unifev, em Votuporanga/SP. Com o tema “Infância, Vínculos e Aprendizagem”, o evento entra na contagem regressiva confirmando a participação de três grandes nomes da programação: Leo Chaves, Monja Coen e o jornalista, escritor e contador de histórias André Curvello.

Reconhecido como um dos principais congressos voltados à educação no interior do Estado de São Paulo, o Cienp 2026 promoverá dois dias de palestras e atividades dedicadas à formação de educadores, gestores, secretários municipais e demais profissionais da área, incentivando o diálogo sobre os desafios contemporâneos da aprendizagem e das relações humanas no ambiente escolar.

Conhecido nacionalmente pela carreira na dupla Victor & Leo, Leo Chaves também consolidou seu trabalho como palestrante, compartilhando experiências sobre liderança, propósito, inteligência emocional e desenvolvimento pessoal.

Já Monja Coen é referência em cultura de paz e desenvolvimento humano. A renomada palestrante é autora de mais de 30 livros e levará ao congresso reflexões sobre convivência, escuta, afeto e a construção de vínculos entre professores, estudantes e famílias.

Outro destaque desta edição será a palestra de André Curvello. Jornalista, escritor, contador de histórias, ele atuou durante 19 anos como repórter e apresentador da TV Globo. Hoje, dedica-se à literatura infantil e à criação de conteúdos que unem imaginação, sensibilidade e aprendizado, levando histórias para crianças e adultos por meio de livros, ilustrações, animações e de seu canal na plataforma YouTube.

De acordo com a secretária municipal da Educação de Votuporanga e coordenadora executiva do Arranjo de Desenvolvimento da Educação (ADE Noroeste Paulista), Silvia Letícia de Faria, o congresso reforça a importância de discutir a educação de forma ampla, considerando não apenas o aprendizado técnico, mas também os vínculos construídos ao longo do processo educacional.

“Falar sobre infância, vínculos e aprendizagem é falar sobre relações humanas. O Cienp chega à sua 11ª edição promovendo reflexões fundamentais para o presente e o futuro da educação, reunindo profissionais, pesquisadores e especialistas que contribuem diretamente para uma prática mais humana, acolhedora e transformadora”, destaca Silvia, que também participará da programação como uma das palestrantes do Painel de Conexões “Infância, Vínculos e Aprendizagem”. O encontro reunirá ainda a pediatra Dra. Claudia Boutros, fundadora e presidente da Associação Clínica de Bebês e idealizadora do Projeto Ninho do Bebê, e a Dra. Maria Regina Passos, doutora em Linguística Aplicada e mestre em Psicologia da Educação pela PUC-SP, que participou da construção do Currículo Paulista da Educação Infantil.

O painel promoverá um diálogo sobre os primeiros vínculos e seus impactos no desenvolvimento humano e na aprendizagem, reunindo diferentes perspectivas para fortalecer as práticas educacionais voltadas à infância. Além das três palestras e do Painel de Conexões, o evento contará com oficinas, minicursos, espaço dos Expositores, Praça de Alimentação e lançamentos voltados à área da educação.

Realização

A 11ª edição do Cienp é realizada pelo ADE Noroeste Paulista, Associação dos Municípios da Araraquarense (AMA), Consórcio Intermunicipal do Noroeste Paulista (CINORP), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP/Câmpus Votuporanga) e Unifev. Mais informações pelo www.cienp.com.br.

11º Cienp (Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista)