Neymar corrige lesão no menisco em cirurgia; veja o prazo de recuperação do jogador do Santos 

Camisa 10 tratou de um esgarçamento na região em operação realizada em Belo Horizonte/MG.

Neymar passou por uma cirurgia de correção no menisco do joelho esquerdo na manhã desta segunda-feira (22.dez), em Belo Horizonte/MG.

O procedimento, que durou cerca de 1h30, foi conduzido pelo médico Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, no hospital Mater Dei, da capital mineira.

A tendência é que ele seja liberado do hospital nas próximas horas e embarque direto em seu jatinho para São Paulo.

O camisa 10, que ainda não renovou seu contrato com o Santos, tem prazo de recuperação estimado em um mês e deve estar apto a jogar partidas oficiais no início de fevereiro. A tendência é que Neymar renove seu vínculo com o Alvinegro por mais seis meses.

A recuperação do jogador, independentemente da renovação, será conduzida por seu estafe pessoal e liderada por Rafael Martini, fisioterapeuta particular.

O Santos acompanha o processo e recebe relatórios sobre o jogador, mas quem toma a decisão sobre a rotina de cuidados não é do clube.

Confira a nota oficial divulgada pelo Santos:

“O jogador Neymar da Silva Santos Junior foi operado na manhã desta segunda-feira (22/12) no Mater Dei Nova Lima pelo Dr. Rodrigo Lasmar e equipe.

Foi realizada uma artroscopia para tratamento de lesão no menisco medial. A cirurgia foi um sucesso e o atleta passa bem.

Neymar Jr. terá alta no início da tarde de hoje e já inicia seu processo de reabilitação, que será coordenado pelo seu fisioterapeuta Rafael Martini”.

