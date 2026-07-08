Carreta do programa Agora Tem Especialistas segue com atendimentos em Votuporanga 

Unidade móvel realiza exames voltados à saúde da mulher até o dia 31 de julho; pacientes chamadas para atendimento devem comparecer na data e horário agendados.

Os atendimentos da carreta do programa Agora Tem Especialistas seguem em Votuporanga ampliando a oferta de exames especializados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Instalada no Parque da Cultura, a unidade móvel do Ministério da Saúde permanecerá no município até o dia 31 de julho com serviços voltados à saúde da mulher.

O início dos atendimentos foi marcado por um ato inaugural realizado na última sexta-feira (3.jul), com a presença do prefeito em exercício, Luiz Torrinha (PL); da presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira-dama, Rose Seba; do diretor do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (DenaSUS), Rafael Bruxellas, representando o Ministério da Saúde; e da secretária municipal da Saúde, Ivonete Félix do Nascimento. A agenda marcou oficialmente o início dos trabalhos da unidade móvel no município.

A Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga orienta as pacientes chamadas pela Central de Regulação para que compareçam à realização dos exames na data e no horário agendados. Os atendimentos são destinados às mulheres que já aguardam na fila do SUS e seguem a ordem e os critérios assistenciais adotados pela rede municipal.

Na unidade móvel são realizados exames de mamografia, ultrassonografia de mamas, ultrassonografia transvaginal e ultrassonografia pélvica ginecológica. A capacidade estimada é de até 60 atendimentos por dia, conforme a organização da regulação.

A carreta funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 17h, no Parque da Cultura, com acesso pela Avenida Ângelo Bimbato. Também haverá atendimento no sábado, dia 18 de julho, no mesmo horário.

Além das pacientes de Votuporanga, a unidade atende mulheres reguladas de outros 16 municípios da região: Álvares Florence, Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama, Floreal, Gastão Vidigal, General Salgado, Macaubal, Magda, Monções, Nhandeara, Parisi, Pontes Gestal, Riolândia, Sebastianópolis do Sul e Valentim Gentil.