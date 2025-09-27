Votuporanga em Ação está com inscrições abertas para homens 

Programa emergencial de auxílio-desemprego oferece ocupação temporária, renda e qualificação profissional; inscrições são presenciais na Secretaria de Direitos Humanos.

A Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Votuporanga informa que continuam abertas as inscrições para o programa emergencial de auxílio-desemprego Votuporanga em Ação, exclusivo para homens em situação de vulnerabilidade social. Os interessados devem comparecer pessoalmente à Secretaria, localizada na Rua São Paulo, nº 3.741, no bairro Patrimônio Velho (região central), de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3422-2770.

O programa tem como objetivo oferecer ocupação temporária, geração de renda e qualificação profissional para pessoas que estão fora do mercado de trabalho e vivem em condições de vulnerabilidade. Os interessados devem ter entre 21 e 70 anos (Votuporanga em Ação 1) e entre 18 e 70 anos (Votuporanga em Ação 2), estar em situação de desemprego, desde que não seja beneficiário de seguro-desemprego, exceto casos de contratação temporária; residir no município nos últimos dois anos e apenas uma pessoa por núcleo familiar poderá participar. Para efetivar a inscrição, devem ser apresentados os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho com número do PIS, título eleitoral e comprovante de residência atualizado.

Também poderão participar pessoas em alto grau de vulnerabilidade social, como aquelas em situação de rua, egressos do sistema prisional, integrantes do público LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência, dependentes químicos e profissionais do sexo. Assim como os demais interessados, devem estar em situação de desemprego, não receber seguro-desemprego (exceto em casos de contratação temporária), residir em Votuporanga nos últimos dois anos e garantir que apenas um membro do núcleo familiar seja inscrito. Para esse grupo, também é obrigatória a apresentação dos documentos: RG, CPF, carteira de trabalho com número do PIS, título eleitoral e comprovante de residência atualizado.