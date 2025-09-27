Saev realiza 2ª etapa da manutenção em sistema de abastecimento neste domingo 

Intervenção programada pode causar baixa pressão nas torneiras e interrupções temporárias no fornecimento, das 7h às 15h, em diversos bairros de Votuporanga.

A Saev Ambiental realiza neste domingo (28.set), das 7h às 15h, a segunda etapa de melhorias no sistema de abastecimento de água no Poço Sul, com foco na parte elétrica. A ação faz parte de um cronograma de modernização que busca garantir mais eficiência e segurança hídrica para a população. Durante o período de execução dos trabalhos, os moradores poderão perceber baixa pressão nas torneiras ou até mesmo interrupções momentâneas no fornecimento de água em diversos bairros.

Entre os bairros afetados estão: Patrimônio Novo e Velho, Jardim Santo Antônio, Cecap, Parque das Brisas, Vila Budin, San Remo, Santa Luzia, Bairro do Café, Paineiras, Residencial Esther, São João, São Judas, Carobeiras, Vale do Sol, Vila América, Vila Paes, Jardim De Bortole, Jardim Flora, Estação, Campo Limpo, Chácara Aviação, Chácara Boa Vista, Chácara Camargo, Chácara Três Irmãos, Chácara Santa Maria, Chácara Vera, Cidade Nova, Residencial Dharma Ville, Athenas, Bela Vista, Botura, Eldorado, Jardim Marin, Santos Dumont, Umuarama, José Marin Cruz, Parque 8 de Agosto, Guarani, Residencial Friozi, Residencial Waldomiro Borges, Roselândia, São Pedro, Marinez, Vila Imperial, Vila Lupo, Vila Marin, Vila Muniz, Residencial Parque Saúde, Vila São Vicente, Jardim Monte Alto, Jardim Planalto, Portal das Brisas, Jardim Progresso e adjacências.

A Saev Ambiental alerta que, “após a normalização do abastecimento, poderá ocorrer a presença de água turva, em razão do esvaziamento das redes. Para minimizar esse transtorno, as equipes realizarão descargas nas pontas de rede e hidrantes da região, agilizando a retomada da qualidade habitual da água. A Autarquia agradece a compreensão de todos.”