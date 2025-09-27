Ayslan Malerba estreia com vitória no MMA 

O jovem atleta do Samuel Fight Club colocou Votuporanga no topo do pódio após vencer por nocaute no segundo round, durante o Future MMA, em Goiânia/GO.

Jorge Honorio

O jovem lutador votuporanguense Ayslan Rodrigues da Silva Malerba – Ayslan Malerba, estreou no MMA (Artes Marciais Mistas) profissional em altíssimo nível ao vencer Ronnan Abreu no card principal do Future MMA, disputado em Goiânia/GO, no último sábado (20.set).

Em solo goiano, durante o evento no ‘Eco Hotel Lago Verde – CJ Primavera’, Ayslan superou o peso da estreia no MMA e aproveitou um vacilo do oponente para nocauteá-lo no segundo round e vencer a luta.

Ayslan Malerba, que apesar da pouca idade, já coleciona conquistas importantes no universo das lutas, como por exemplo, o título de campeão estadual e do Campeonato Brasileiro de Kickboxing.

O atleta treina desde seus oitos com outro nome das artes marciais em Votuporanga, Samuel Brito, do Samuel Fight Club, treinador que não esconde o orgulho de seu pupilo vencedor. “Fiquei muito orgulhoso com mais essa vitória. Muito feliz em acompanhar toda a evolução do Ayslan, dos tatames aos ringues e octógonos quanto na vida, pelo homem que ele vem se tornando. Essa conquista é resultado de dedicação e muito trabalho”, explicou Samuel Brito, em entrevista ao Diário.

“Fico muito feliz e grato pela evolução do Samuel Fight Club, uma academia relativamente nova, apenas 2 anos e 8 meses de trajetória, mas já marcando posição entre os melhores atletas do Brasil, e entendo isso como uma forma de reconhecimento pelo trabalho de todos, ninguém faz nada sozinho, e também como combustível para que possamos trabalhar cada vez mais”, emendou o treinador.

Ainda durante a entrevista, Samuel Brito revelou a nova empreitada, a participação do também jovem lutador Yan Alves Fontes no Fight Dragon Kickboxing, que ocorre no dia 4 de outubro, no Distrito 1340, em Curitiba/PR.

O evento promete não só combates eletrizantes, com os melhores atletas do Brasil, em busca de nocautes reais, cinturões legítimos, mas também uma vaga internacional rumo ao Japão.

“É uma oportunidade de vencer e conquistar uma vaga para lutar no Japão. Seguimos na preparação e vamos em busca da vitória”, concluiu Samuel Brito.

O Samuel Fight Club, que oferece aulas de Kickboxing, Muay Thai, MMA e Boxe para todos os públicos, com turmas de manhã, tarde e noite, fica na Rua Alagoas, 2953, no Patrimônio Velho, em Votuporanga.

