Votuporanga é campeã no Programa Alfabetiza SP

Município aparece entre os 100 melhores na Avaliação de Fluência Leitora e atinge índice de excelência no SARESP.

A Secretaria Municipal da Educação de Votuporanga tem motivos para celebrar os avanços que têm conquistado para a rede municipal de ensino. O município se destacou no Programa Alfabetiza Juntos SP, alcançando resultados expressivos na Avaliação de Fluência Leitora e no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP).

Dentre os 645 municípios paulistas, Votuporanga ficou entre os 100 melhores resultados na Avaliação de Fluência Leitora, conquistando o título de campeã, além de ter atingido excelente desempenho no SARESP. Os resultados do SARESP são do ano passado, com avaliação aplicada aos alunos dos segundos e quintos anos; e o de Fluência Leitora foi aplicado para alunos dos segundos anos do ensino fundamental.

O reconhecimento do Programa Alfabetiza Juntos SP é um marco importante para Votuporanga, que demonstra o compromisso da cidade com a alfabetização e o desenvolvimento educacional de seus alunos.

Marcelo Batista, secretário da Educação, exalta o trabalho de toda equipe envolvida para chegar até esse reconhecimento. “É com imensa alegria e orgulho que recebemos estes dois prêmios que enaltecem o trabalho árduo e dedicado de toda a equipe da Secretaria, os diretores, coordenadores, professores e, principalmente, nossos alunos que se empenham em aprender com o apoio fundamental das famílias. O programa Alfabetiza Juntos SP tem sido um parceiro valioso na nossa jornada para continuar buscando uma educação de qualidade e equidade”, finalizou.

A conquista reforça a importância de investir em políticas e práticas pedagógicas que promovam a leitura e a escrita desde os primeiros anos escolares. “A gestão municipal reafirma seu compromisso em continuar investindo na educação e garantir que todos os alunos tenham acesso a uma educação de qualidade”, reforçou o prefeito Jorge Seba.

A cerimônia de premiação foi realizada na manhã desta terça-feira (25.mar) no Memorial da América Latina. Na ocasião, esteve presente, representando o secretário da pasta Marcelo Batista, a Assistente Técnico Educacional e Articuladora Municipal do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada da Secretaria, Patrícia Tomé; a Supervisora de Ensino, Simone Rafaela Floriano Franzin Marton; e o Chefe de Divisão de Suporte de TI, Alex Roberto Sales.