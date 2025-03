Veja todas as seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2026 

Mundial vai estrear formato com 48 seleções no próximo ano.

A Copa do Mundo de 2026 promete ser histórica por diversos fatores. Ela será a primeira realizada com 48 seleções, 16 a mais do que o número de participantes em relação a anterior. Também será a primeira com três países-sede: Canadá, México, Estados Unidos.

A seleção da Argentina, que venceu em casa o Brasil por 4 a 1, nesta terça-feira, já havia garantido a vaga para o Mundial na rodada anterior das Eliminatórias, graças a um empate entre Bolívia e Uruguai.

Portanto, além da seleção de Lionel Scaloni, Japão e Irã, da Ásia, e Nova Zelândia, da Oceania, garantiram vaga dentro de campo para a próxima Copa do Mundo.

Já Estados Unidos, México e Canadá estarão no Mundial com as vagas dedicadas aos países-sede.

Essas são as sete cidades classificadas para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos EUA, Canadá e México: Canadá (país sede); EUA (país sede); México (país sede); Argentina; Irã; Japão e Nova Zelândia.

A partida de abertura da Copa do Mundo de 2026 será no dia 11 de junho, no estádio Azteca, na Cidade do México, em partida com os donos da casa. Já a final será no dia 19 de julho, no Met Life Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

