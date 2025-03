Compreender os desafios da deficiência visual é um dos assuntos do simpósio Caminhos para a Inclusão

O simpósio discute a deficiência visual e as estratégias de reabilitação, no dia 09 de abril, a partir das 9h, no Teatro Paulo Moura, em São José do Rio Preto.

A compreensão da deficiência visual, os desafios, estratégias de apoio, inclusão e busca por autonomia. Esses são alguns temas das palestras abordadas no simpósio “Caminhos para a Inclusão”, que acontecerá no dia 09 de abril, a partir das 9h, no Teatro Paulo Moura, em uma realização do Centro de Reabilitação Visual – Instituto dos Cegos.

O evento é voltado para professores, profissionais da saúde e demais equipes que lidam com a realidade do deficiente visual. Familiares e as próprias pessoas que convivem com a cegueira total ou parcial também são esperados.

As inscrições são gratuitas e estão disponíveis nas redes sociais do Instituto.

As palestras serão divididas em dois momentos, na parte da manhã fica por conta dos convidados, já na parte da tarde é o momento dos profissionais que fazem parte da equipe do Instituto.

O Teatro Paulo Moura fica na Av. Duque de Caxias, 3900 – Jardim dos Seixas, São José do Rio Preto.

Atualmente o Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores atende mais de 300 alunos de todas as 103 cidades da região de São José do Rio Preto, sem custo para alunos e usuários.

Palestras

A lista de palestrantes conta com os nomes dos médicos Leonardo Beraldo, Soraya Pereira, Fabiana Contrin e o advogado Marcelo Lavezo.

O Dr. Leonardo Beraldo, membro da Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa, vai falar sobre “O Mundo Sem Visão: Entendendo a Deficiência Visual e Suas Diversas Faces”.

A Dra. Soraya Pereira, médica e coordenadora da residência em medicina da família e comunidade, apresenta o tema “Do primeiro contato ao cuidado integral: A importância da porta de entrada no SUS – guias de referência e contrarreferência”.

A fonoaudióloga Fabiana Contrin trata “O processo da fala quando não temos a visão”, com toda sua experiência em fonoaudiologia materno infantil.

O Dr. Marcelo, advogado especialista em Direito Empresarial-Tributário, pós-graduado em Direito Civil e Processual Civil, atuante na área da Saúde, apresentará sua palestra sobre os “Direitos e deveres da pessoa com deficiência”.

Da casa, terão espaço de fala os palestrantes Júlia Ramos, psicóloga, a fisioterapeuta Regiane Pires, o educador físico Cássio Gonçalves, a pedagoga Milena Bertoni, a psicopedagoga Patrícia Andrade, e o Professor de Informática e Tecnologias para deficientes visuais e baixa visão Rodolfo da Cunha.

Alguns dos temas discutidos no período da tarde são os “Desafios Emocionais e Estratégias de Apoio”, “Orientação e Mobilidade – A descoberta da autonomia”, “Superando Limites: O Impacto do Esporte Paralímpico na Inclusão e Transformação Social”, “O Papel da Educação na Reabilitação da Pessoa com Deficiência Visual – AFV/ Estimulação Precoce”, “Sistema Braille e o aprendizado de crianças e adultos”, “Inovações em Tecnologias Assistivas: Potencializando a Autonomia da Pessoa com Deficiência Visual”.