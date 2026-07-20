Votuporanga conquista medalhas e ocupa 3º lugar parcial nos Jogos Regionais 

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer participa da 68ª edição da competição, em Penápolis, com 388 participantes, sendo 368 atletas distribuídos em 24 modalidades e 43 categorias.

Medalhas, vitórias e boas campanhas nas primeiras disputas colocaram Votuporanga entre os destaques da 68ª edição dos Jogos Regionais, disputada em Penápolis. Após o primeiro fim de semana de competições, a delegação da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer figura na terceira colocação parcial da classificação geral, com 36 pontos. O município participa dos Jogos com a maior delegação de sua história: são 388 participantes, sendo 368 atletas distribuídos em 24 modalidades e 43 categorias.

O desempenho da delegação começou a ser construído logo nas primeiras modalidades concluídas. No Atletismo, Purity Kagendo Kanyi conquistou a medalha de ouro na prova dos 10 mil metros feminino e garantiu índice para os Jogos Abertos do Interior. A modalidade também rendeu medalhas de bronze com Everaldo Gomes Ferreira, nos 10 mil metros masculino, e Gessica Pires, nos 1.500 metros feminino.

No Judô, Diogo Henrique Silva Coltinho conquistou a medalha de ouro na categoria Meio Pesado. Gabrielly Antunes da Silva também se destacou ao subir duas vezes ao pódio, com a prata no Absoluto Livre e o bronze na categoria Pesado. A equipe feminina ainda encerrou sua participação na terceira colocação por equipes.

Nas modalidades coletivas, Votuporanga também iniciou a competição com resultados expressivos, com vitórias no Futebol Feminino, Futebol Masculino, Tênis Masculino, Vôlei de Praia Masculino e Voleibol Masculino, além do vice-campeonato conquistado no Biribol.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, destacou o comprometimento dos atletas e das comissões técnicas, ressaltando que o início da campanha é reflexo do trabalho desenvolvido ao longo da temporada: “Levar a maior delegação da história de Votuporanga para os Jogos Regionais já representa um marco para o esporte do município. Ver nossos atletas conquistando resultados importantes logo nos primeiros dias de competição reforça que estamos no caminho certo, fruto de muito treinamento, dedicação e do trabalho realizado pelas equipes técnicas. Ainda temos muitos desafios pela frente, mas começamos a competição da melhor maneira possível”, afirmou.

Com a competição ainda em andamento, Votuporanga segue na disputa por medalhas em diversas modalidades nos próximos dias. O desempenho conquistado nas primeiras disputas coloca a delegação em boas condições para seguir entre as protagonistas da 68ª edição dos Jogos Regionais.