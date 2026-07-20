Educação para o Trânsito ganha reforço com novos materiais e ações de conscientização 

Iniciativa fortalece o trabalho preventivo desenvolvido pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança em escolas, empresas e vias públicas.

As ações de Educação para o Trânsito desenvolvidas em Votuporanga ganharam reforço com novos materiais educativos, atividades em escolas e placas de conscientização instaladas nas principais avenidas da cidade. A iniciativa integra o programa municipal Fraternidade no Trânsito e fortalece o trabalho preventivo realizado pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança para incentivar atitudes mais seguras e contribuir para a redução de acidentes.

Ao longo de 2026, a Secretaria ampliou as atividades de orientação voltadas a crianças, jovens e adultos, com ações lúdicas nas escolas, palestras em empresas, campanhas educativas em vias públicas e orientações à população. O trabalho também integra importantes mobilizações de conscientização, como o Maio Amarelo e a Semana Nacional do Trânsito.

Para fortalecer esse trabalho, a Secretaria também adquiriu materiais didáticos destinados aos estudantes da rede municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo jogos da memória, miniapostilas e livros para colorir com temática de trânsito. As campanhas educativas também passaram a contar com materiais de orientação voltados à população, como lixeiras para veículos, aromatizadores automotivos, cordões para chaves e porta-crachás com mensagens educativas. Outra iniciativa foi a instalação de placas exclusivas de Educação para o Trânsito nos canteiros das principais avenidas da cidade, reforçando mensagens de respeito às leis de trânsito, atenção e convivência segura entre todos os usuários das vias.

As ações são desenvolvidas pelos agentes de fiscalização de trânsito da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança e contam, em diversas atividades, com a parceria da Secretaria Municipal da Educação, Detran-SP, Polícia Militar, Polícia Civil, Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), clubes de serviço e outras instituições.

Para o secretário municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, engenheiro Marcelo Marin Zeitune, investir em educação é uma das formas mais eficientes de construir um trânsito mais seguro: “A educação transforma comportamentos e salva vidas. Cada ação realizada, seja com crianças, jovens ou adultos, contribui para formar cidadãos mais conscientes e responsáveis. Nosso objetivo é fortalecer uma cultura de respeito às leis de trânsito, de empatia e de convivência fraterna entre todos os usuários das vias. Quando educamos, estamos prevenindo acidentes e preservando vidas.”