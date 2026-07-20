Neymar e Gabigol estão fora de jogo do Santos na Copa Sul-Americana 

Além da dupla, Cuca tem outros desfalques para o jogo de ida dos playoffs do torneio.

O Santos decidiu preservar Neymar e Gabigol do jogo desta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), contra a Universidad Central, em Valencia, na Venezuela, pelo duelo de ida dos playoffs da Conmebol Sul-Americana.

O camisa 10, que segue procedimento individualizado de treinos depois da Copa do Mundo, e Gabigol, com mialgia nos adutores, não viajaram com a delegação na manhã desta segunda-feira.

Além da dupla de atacantes, a comissão técnica de Cuca também deixará no Brasil os volantes João Schmidt, em fase de transição física, e Willian Arão, por uma pancada na costela, além o lateral Igor Vinicius, com uma tendinite.

O time também não contará com o meio-campista Gustavo Henrique, em tratamento de uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa direita, e o ponta Moisés, com problema no tornozelo direito.

Depois de encarar a UCV na Venezuela, o Santos volta a campo no sábado, às 18h30, na Vila Belmiro, diante da Chapecoense, em confronto pela 20ª rodada do Brasileirão.

*Com informações do ge