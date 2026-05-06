Votuporanga recebe capacitação em Pedagogia do Voleibol nesta quinta-feira

Formação gratuita com o treinador Spencer Lee integra roteiro esportivo regional e prepara profissionais para o Dia do Desafio.

Profissionais e estudantes de Educação Física de Votuporanga podem participar, nesta quinta-feira (7.mai), às 8h, no Polo UAB, localizado na Rua Pernambuco nº 1.736, bairro Vila Muniz, de uma capacitação em Pedagogia do Voleibol, realizada pelo Sesc Rio Preto em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Esportes e Lazer. A iniciativa fortalece a qualificação profissional e contribui para a preparação das atividades do Dia do Desafio.

A formação integra o roteiro esportivo regional e será conduzida pelo treinador Spencer Lee, reunindo profissionais da região em uma atualização da modalidade. Durante o encontro, serão abordados conteúdos ligados à pedagogia do esporte, formação esportiva, iniciação e treinamento em voleibol, com metodologias aplicáveis à realidade de projetos educacionais e esportivos.

A capacitação também funciona como preparação para as ações do Dia do Desafio, iniciativa internacional que incentiva a prática regular de atividades físicas e mobiliza municípios de toda a região.

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, destaca a importância da formação para os profissionais do município: “Essa capacitação fortalece o trabalho desenvolvido na cidade e amplia o acesso a metodologias atualizadas. É uma oportunidade importante de qualificação e de integração com o circuito regional do Dia do Desafio”, afirma.

As inscrições podem ser realizadas pelo WhatsApp da Secretaria de Esportes e Lazer, pelo número (17) 99636-8994, ou pelo e-mail [email protected]. No contato, é necessário enviar as seguintes informações: nome completo, CPF, CREF e data de nascimento. No caso de estudantes, é preciso informar o curso, o período e a faculdade.

Spencer Lee possui trajetória consolidada no voleibol brasileiro, com passagens por clubes da Superliga, seleções de base e voleibol sentado, além de comandar o Brasília Vôlei na temporada 2025/2026. A atividade amplia o acesso dos profissionais do município a conteúdos atualizados e experiências práticas voltadas ao desenvolvimento do esporte.