Presidente da CBF afirma que Ancelotti convocará seleção para Copa com contrato renovado 

Técnico e entidade negociam novo acordo até o Mundial de 2030; “Restam ajustes jurídicos, coisas básicas”, afirma Samir Xaud.

O técnico que vai convocar a seleção brasileira para a Copa de 2026, no dia 18 de maio, será o mesmo que vai escolher os atletas que representação o país no Mundial seguinte.

Carlo Ancelotti, que negocia um novo contrato com a CBF, já terá assinado esse novo acordo quando anunciar os 26 jogadores que estarão nos EUA em junho.

“A ideia é que na última convocação (dia 18) ele já esteja com o contrato assinado. Restam ajustes jurídicos algumas coisas básicas. O desejo dele e da CBF é renovar, a gente acredita no trabalho dele”, afirmou o presidente da CBF, Samir Xaud, após o Congresso da Fifa, na última quinta-feira, em Vancouver, no Canadá.

“Confiamos muito nele, não é por nada que estamos próximo de assinatura dele para 2030. Estamos bem representados, bem atendidos com relação ao técnico.”

CBF e Ancelotti já têm conversas avançadas desde janeiro, mas o acordo ainda não foi assinado. O próprio treinador já deu declarações em que afirma a intenção de permanecer no comando do time brasileiro.

“Creio que vou renovar com o Brasil por quatro anos. Estou em um trabalho novo, eu gosto muito”, disse Ancelotti, em fevereiro.

O italiano tem o maior salário entre técnico de seleções no mundo, cerca de 10 milhões de euros por ano (R$ 63,4 milhões), e a extensão se dará por condições similares, com ajustes em bonificações por conquistas. O contrato atual prevê ainda um bônus de 5 milhões de euros (R$ 31,7 milhões) caso o Brasil conquiste o Hexa na Copa de 2026.

Ancelotti esteve no Congresso da Fifa como convidado, mas não deu entrevistas.

*Com informações do ge