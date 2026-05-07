Ferroviária x Juventus-SP abrem decisão do Paulistão A2 

Garantidos na elite em 2027, times grenás começam decidir título nesta quinta-feira (7), às 10h, no Estádio da Rua Javari.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu na desta segunda-feira as datas e horários dos dois jogos da final da Série A2 do Campeonato Paulista entre Ferroviária e Juventus-SP. Os dois estavam no mesmo grupo no quadrangular. A AFE foi a primeira colocada na classificação para semi e o Moleque Travesso passou em segundo.

Já garantidos na elite estadual de 2027, os dois times grenás começam a disputar o título nesta quinta-feira, às 10h, no Estádio Conde Rodolfo Crespi, na Rua Javari, casa do Juventus-SP.

A volta será no dia 13 de maio, uma quarta-feira, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara/SP, às 19h.

7 de maio, às 10h: Juventus-SP x Ferroviária – Rua Javari – Xsports (TV e YouTube), YouTube Ulisses TV e YouTube Metrópoles

13 de maio, às 19h15: Ferroviária x Juventus-SP – Fonte Luminosa – Xsports (TV e YouTube), YouTube Ulisses TV e YouTube Metrópoles

Por ter a melhor campanha, a Ferroviária, além de decidir o título em casa, joga pela igualdade no placar agregado. Ambos os jogos terão VAR.

Caminho até a decisão

Nas semifinais, que definiram os acessos, o Juventus-SP eliminou o Votuporanguense ao vencer em casa por 2 a 1 e empatar sem gols fora. Já a Ferroviária tirou o Ituano com uma vitória por 1 a 0 em Itu/SP e empate em 1 a 1 na Fonte.

O Juventus-SP não joga o Paulistão desde 2008 e a AFE está fora da primeira divisão desde 2023.