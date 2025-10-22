Santa Casa de Votuporanga homenageia médicos por mais de duas décadas de dedicação

A cerimônia aconteceu na Câmara Municipal e reuniu autoridades, representantes da saúde e familiares dos homenageados, reforçando o respeito e a admiração por esses profissionais que ajudaram a construir os 75 anos de história da Santa Casa.

Em uma noite marcada por emoção, reconhecimento e gratidão, a Santa Casa de Votuporanga prestou uma homenagem especial aos médicos que contribuem por mais de 20 anos com a Instituição. A cerimônia aconteceu na Câmara Municipal e reuniu autoridades, representantes da saúde e familiares dos homenageados, reforçando o respeito e a admiração por esses profissionais que ajudaram a construir os 75 anos de história da Santa Casa.

Foram homenageados 50 profissionais que atuam no Hospital, SanSaúde, Núcleo de Atenção à Saúde e Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Votuporanga. Eles receberam o reconhecimento público por sua dedicação e compromisso com a saúde da população votuporanguense e regional.

Estiveram presentes na solenidade: o provedor da Santa Casa de Votuporanga, Amaro Rodero; o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, acompanhado da primeira-dama Rose Seba; o Deputado Estadual, Carlão Pignatari; o Presidente da Câmara Municipal, Daniel David; o Coordenador do curso de Medicina da Unifev, Dr. Wagner Moneda Telini;o Diretor Clínico da Santa Casa, Dr. Chaudes Ferreira da Silva Junior e a Diretora Técnica da Santa Casa, Dra. Poliana Kalinauskas Faria.

Durante seu discurso, o provedor Amaro Rodero emocionou o público ao refletir sobre o papel essencial dos médicos na vida da Instituição e da comunidade. “Respeitar, partilhar, cuidar, fomentar e exercer foram verbos que encontrei no juramento que fazem quando se formam. Mas, olhando para vocês aqui, todos os dias, todas as noites e madrugadas, eu acho que há dois verbos que não estão no juramento, mas que são intrínsecos a cada um de vocês: salvar e amar. Porque, para salvar vidas como vocês fazem, é preciso muito amor ao próximo e à profissão”, declarou.

Amaro também compartilhou um momento pessoal, destacando a conexão profunda que tem com a Santa Casa desde o nascimento. “Se hoje estou aqui, é porque um médico desta Santa Casa ajudou minha mãe no parto há exatamente 58 anos. Assim como ela e eu, quantos de nós já passamos por consultas, internações, cirurgias e atendimentos com esses profissionais que hoje estão sendo homenageados?”

A noite foi um verdadeiro tributo à memória viva da Santa Casa, que reconheceu em seus médicos os pilares que sustentam sua trajetória de cuidado, dedicação e excelência. Mais do que uma homenagem, foi um agradecimento a cada profissional que ajudou a escrever essa história e que segue contribuindo para os capítulos que ainda virão.