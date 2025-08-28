CBF anuncia amistosos da seleção brasileira contra Japão e Coreia do Sul 

Brasil jogará as duas partidas na Ásia no mês de outubro como parte da preparação para a Copa do Mundo de 2026.

A CBF divulgou a nova agenda de jogos da seleção brasileira após o fim das eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Em outubro, o Brasil vai à Ásia disputar dois amistosos: contra a Coreia do Sul, no dia 10 de outubro, e contra o Japão, quatro dias depois. Os confrontos serão em Seul e Tóquio, respectivamente.

O duelo contra os sul-coreanos será às 8h (horário de Brasília) do dia 10, enquanto a partida com o Japão será às 7h30 no Estádio Nacional de Tóquio, em amistoso válido pela tradicional Copa Kirin. O roteiro é similar ao que a Seleção cumpriu nos meses que antecederam a Copa do Mundo do Catar, em 2022.

As últimas vezes que o Brasil entrou em campo contra essas seleções foi em 2022. Em um amistoso de junho, a Seleção venceu os japoneses também no Estádio Nacional por 1 a 0, com gol de Neymar. Já o mais recente encontro com a Coreia do Sul foi nas oitavas de final da última Copa do Mundo, em dezembro daquele ano, com a goleada de 4 a 1 e gols de Vini Jr., Neymar, Richarlison e Paquetá.

“O Brasil já enfrentou Japão e Coreia em outros Mundiais, e é um futebol diferente, com uma escola diferente, jogadores que correm o tempo todo e uma marcação que é quase uma perseguição por todo o campo. É muito importante para os nossos atletas enfrentar essas adversidades antes da Copa e já estarmos preparados para o que pode vir em 2026”, destacou Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das seleções masculinas.

Antes da viagem, o Brasil terá as duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 apenas para cumprir tabela, já que garantiu a classificação em junho. A Seleção encara o Chile no dia 4 de setembro, às 21h30, no Maracanã, e a Bolívia, no dia 9, às 20h30, em El Alto. A convocação para os jogos foi feita na segunda-feira por Carlo Ancelotti.

*Com informações do ge