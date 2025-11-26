Votuporanga celebra a força da cultura e do esporte no Festival de Capoeira 

Evento reuniu cerca de 60 alunos para troca de graduação, apresentações e atividades culturais.
O Ginásio de Esportes “Jane Maria de Lacerda Soares” recebeu, no último sábado (22.nov), o Festival de Capoeira, que reuniu cerca de 60 alunos para a tradicional troca de graduação e formatura.
Ao longo da programação, o público acompanhou apresentações, rodas de capoeira, demonstrações técnicas e muita ginga, valorizando o esforço dos alunos e o trabalho contínuo dos instrutores.
Realizado pela Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga, com apoio do Grupo Malungadas, o evento destacou a capoeira como expressão cultural, disciplina esportiva e ferramenta de transformação social.
O encontro contou com a participação de atletas de diferentes cidades e estados, reforçando o potencial da modalidade em integrar pessoas, fortalecer vínculos e afirmar a identidade cultural brasileira.
O secretário de Esportes, Marcello Arenas Stringari, ressaltou o impacto da capoeira na formação dos jovens: “A capoeira ensina movimento, ritmo e equilíbrio, mas também ensina respeito, história e união. Ver nossos alunos avançando de graduação comprova que o esporte continua sendo um caminho de oportunidades e crescimento pessoal. Ficamos muito felizes com a presença das famílias, dos mestres e de todos que acreditam nessa modalidade tão rica”, afirmou.
Aulas
A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, oferece aulas gratuitas de capoeira para todas as idades. A modalidade combina cultura, condicionamento físico, musicalidade e socialização.
No Centro de Convivência do Idoso (CCI) “Francisco Pignatari”, as aulas são realizadas às segundas-feiras, das 8h30 às 9h15, e às quartas-feiras, das 9h30 às 10h15, com a professora de educação física mestre Lena. O endereço é Rua Presidente Juscelino K. Oliveira, nº 4.236, no bairro Vila Paes. Informações: (17) 3421-2352.
Também há aulas no Ginásio de Esportes “Jane Maria de Lacerda Soares” (CSU), no Ginásio Poliesportivo “Jurandir José Lopes” (antigo Nabuco) e no Centro Municipal de Educação Esportiva “Mario Covas”, com o professor de educação física mestre Lousado. Inscrições podem ser feitas nos próprios locais. Informações: (17) 3426-1200.