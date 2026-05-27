Oitavas de final da Copa do Brasil 2026: veja confrontos e mandos de campo 

Jogos de ida e volta serão na mesma semana, do dia 1º ao dia 6 de agosto.

A CBF sorteou, na manhã desta terça-feira, em sua sede, os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. Todos os jogos estão previstos para ocorrer em uma mesma semana, sendo a ida nos dias 1º e 2 de agosto (sábado e domingo) e a volta nos dias 5 e 6 (quarta e quinta). As datas exatas ainda serão confirmadas pela confederação.

Veja todos os confrontos das oitavas

Fluminense x Vasco (Fluminense decide em casa)

Corinthians x Inter (Corinthians decide em casa)

Grêmio x Mirassol (Grêmio decide em casa)

Vitória x Athletico-PR (Vitória decide em casa)

Juventude x Atlético-MG (Juventude decide em casa)

Remo x Santos (Remo decide em casa)

Cruzeiro x Chapecoense (Cruzeiro decide em casa)

Fortaleza x Palmeiras (Fortaleza decide em casa)

Um segundo sorteio definiu os mandos de campo. Considerando questões de segurança pública, dois clubes da mesma cidade não podem ser mandantes na mesma data-base.

Quem passar desta fase ainda não saberá o seu adversário. Os confrontos das quartas de final serão definidos por um último sorteio, que vai formar o chaveamento até a decisão. Este ano, a final da Copa do Brasil será em jogo único, no dia 6 de dezembro, em local a definir.

Datas-base da competição

Oitavas de final: 1º de agosto (ida) e 6 de agosto (volta).

Quartas de final: 26 de agosto (ida) e 2 de setembro (volta).

Semifinal: 1º de novembro (ida) e 13 de novembro (volta).

Final: 6 de dezembro (jogo único, em local a definir).

Premiação