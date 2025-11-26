Menina de 13 anos crava faca nas costas de adolescente após briga 

Caso ocorreu último sábado (22), em Urânia/SP. Adolescente foi socorrida e levada à Santa Casa de Jales/SP, com a faca cravada nas costas. Agressora foi internada após tentar tirar a própria vida.

Uma adolescente, de 16 anos, foi esfaqueada nas costas por uma menina, de 13, após uma briga, no último sábado (22.nov), em Urânia/SP. Após o ataque, a garota tentou tirar a própria vida ao se jogar de uma altura de cinco metros.

A adolescente foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada à Santa Casa de Jales/SP, com a faca cravada nas costas. Ela está internada até a última atualização desta reportagem.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência na zona rural da cidade. Na propriedade rural, um homem relatou à equipe que a briga envolveu a atual, de 16, e a ex-namorada dele, de 13. A motivação da briga é desconhecida.

A PM encontrou a menina em um barracão da propriedade, sentada no telhado. Ela tentou tirar a própria vida e foi socorrida pelo SAMU. Depois, foi encaminhada para a Santa Casa de Jales, onde também está internada até a última atualização desta reportagem.

O caso foi registrado na delegacia de Jales como ato infracional análogo a lesão corporal grave e tentativa de suicídio.

*Com informações do g1