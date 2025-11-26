Anderson Torres ficará preso na Papudinha

Ex-ministro foi condenado pela Primeira Turma do STF, no dia 11 de setembro, a 24 anos, por uma tentativa de golpe de Estado.

O ex-ministro Anderson Torres ficará preso no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, local conhecido como “Papudinha”, por ficar dentro do Complexo Penitenciário da Papuda.

Anderson Torres foi condenado pela Primeira Turma do STF, no dia 11 de setembro, a 24 anos, por uma tentativa de golpe de Estado. No mesmo julgamento, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi condenado a 27 anos e três meses de prisão. Os demais seis réus também foram considerados culpados e receberam penas entre dois e 26 anos de prisão.

O prazo para a apresentação dos embargos começou na semana passada, após a publicação do acórdão, um documento que oficializa o resultado do julgamento, reunindo os votos de todos os ministros.

Além dos embargos de declaração, as defesas podem recorrer aos embargos infringentes, que servem para rever decisões não unânimes. O entendimento do STF, no entanto, é que esse segundo tipo de recurso só é válido contra uma decisão da turma se houver dois votos pela absolvição.

Pelo rito considerado normal por integrantes da Corte, após o embargo de declaração, os réus ainda possuem direito a apresentar um segundo embargo do mesmo tipo. Só aí, então, no caso de rejeição dos pedidos, começará o cumprimento da pena.