Atletismo: Votuporanga conquista 15 medalhas nos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo 

A equipe local se destacou trazendo na bagagem 11 medalhas de ouro e 4 de prata, durante a competição disputada no Centro Paralímpico Brasileiro (CPB), em São Paulo.

Os atletas de atletismo paralímpico de Votuporanga tiveram participação de destaque nos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo, disputados de 23 a 25 de maio, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. A delegação votuporanguense contou com cinco atletas, sendo três no masculino e dois no feminino.

Na etapa participaram atletas das regiões de Catanduva até Santa Fé do Sul e Araçatuba até Ilha Solteira, totalizando 300 competidores no atletismo paralímpico, nas provas de pista e campo.

A equipe votuporanguense conquistou 15 medalhas, sendo 11 de ouro e 4 de prata.

Na classificação geral, Votuporanga se tornou vice-campeã no feminino e vice-campeã no masculino.

Passada a etapa, classificam para a fase final que será disputada em agosto, no mesmo local, os atletas campeões e vice-campeões de cada prova, sexo e classe funcional (categoria).

A equipe de Votuporanga é composta pelo técnico professor Cacau Maranho, o preparador físico professor Roberto Fernandes, e no staff: Renie do Espírito Santo, José Cássio, Lucas Pitelli e Vera Lucia.

Confira as conquistas de cada um (a) dos atletas votuporanguenses na etapa:

Feminino

Rafaela Gonzalez / Classe F56

Arremesso de Peso – Ouro

Lançamento do Dardo – Ouro

Lançamento do Disco – Ouro

Vera Lucia / Classe F57

Arremesso de Peso – Prata

Lançamento do Dardo – Ouro

Lançamento do Disco – Ouro

Masculino

Deniclaudio Farias / Classe F54

Arremesso de Peso – Ouro

Lançamento do Dardo – Ouro

Lançamento do Disco – Ouro

Felipe Carvalho / Classe F56

Arremesso de Peso – Ouro

Lançamento do Dardo – Ouro

Lançamento do Disco – Ouro

Eduardo Marangoni / Classe F56

Arremesso de Peso – Prata

Lançamento do Dardo – Prata

Lançamento do Disco – Prata

A equipe de Votuporanga conta com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Unifev, Panificadora Ki-Pão e HSA.