A 43ª Sessão Ordinária terá na pauta a Lei Orçamentária Anual, as diretrizes para o orçamento de 2027, mudanças no Plano Diretor e a criação do programa Primeiro Passo no Esporte.

Jorge Honorio

A Câmara Municipal de Votuporanga realiza na próxima segunda-feira (30.nov), às 18h, a 43ª Sessão Ordinária da 19ª Legislatura, com uma pauta composta por projetos considerados estratégicos para o planejamento financeiro, urbano e social do município.

O principal destaque da Ordem do Dia é o Projeto de Lei nº 201/2026, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2027. O orçamento previsto é de R$ 784,814 milhões, distribuídos entre R$ 612,064 milhões para a Administração Direta, R$ 91,210 milhões para a Saev Ambiental e R$ 81,540 milhões para o Votuprev (Instituto de Previdência do Município).

A proposta mantém a previsão orçamentária em patamar semelhante ao atual, com crescimento de aproximadamente 4% na administração direta em relação a 2026, índice inferior à média de crescimento anual registrada entre 2021 e 2026, que ficou em cerca de 12,6%.

Entre as secretarias municipais, os maiores orçamentos previstos para 2027 são os da Educação, com R$ 204 milhões, e da Saúde, com R$ 166 milhões. Já o menor orçamento específico é destinado ao Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, com previsão de R$ 797 mil.

Outro item de destaque é a previsão de gastos com pessoal. O projeto fixa despesas de R$ 262 milhões para a Prefeitura e R$ 24 milhões para a Saev Ambiental.

Na mensagem enviada ao Legislativo, o Executivo destaca que o orçamento foi elaborado em conformidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), observando o princípio do equilíbrio fiscal e detalhando a origem e a aplicação dos recursos públicos.

Também estará em discussão o Projeto de Lei nº 178/2026, que estabelece as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2027.

Outro projeto importante é o Projeto de Lei Complementar nº 19/2026, que promove alterações no Plano Diretor Participativo (PDP), redefinindo limites da área urbana, atualizando mapas oficiais e promovendo mudanças no zoneamento municipal.

A pauta inclui ainda o Projeto de Lei nº 174/2026, de autoria do vereador Ricardo Bozo (Republicanos), que institui o programa Primeiro Passo no Esporte, voltado ao incentivo da prática esportiva no município.

Os vereadores também analisarão o Projeto de Lei nº 177/2026, do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal nº 7.340/2025, e o Projeto de Lei nº 215/2026, de autoria do vereador Dr. Leandro (PSD), que denomina como Rua Haydeé Belone Murasse uma via localizada no loteamento Parque Residencial Seller.

A Ordem do Dia foi divulgada na sexta-feira (27) e assinada pelo presidente da Câmara, Daniel David (MDB). A sessão será realizada no plenário “Dr. Octávio Viscardi” e poderá ser acompanhada presencialmente pela população ou pelos canais oficiais do Legislativo.