Vítima relatou golpes com pedaço de madeira, cabeçada no rosto e ameaças durante a ocorrência.

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (25.nov), acusado de agredir uma mulher e ameaçá-la de morte na zona Norte de Votuporanga/SP. A ocorrência foi registrada por volta das 16h25, na Rua Nassif Miguel, após uma denúncia de violência doméstica.

Segundo informações da Polícia Militar, as equipes foram acionadas para averiguar uma agressão ocorrida em via pública, onde um homem estaria atacando uma mulher com um pedaço de madeira. Ao chegarem ao local, os policiais fizeram contato com a vítima, que relatou ter sido atingida pelo objeto de madeira e também recebido uma cabeçada no rosto durante a agressão.

Ainda conforme o relato prestado à equipe policial, o agressor quebrou uma garrafa de cerveja durante a discussão e passou a ameaçá-la de morte. Com as características e informações sobre o paradeiro do suspeito, os policiais realizaram buscas nas proximidades e conseguiram localizá-lo na própria Rua Nassif Miguel.

Durante a abordagem, o homem foi detido e conduzido à Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça. A vítima também foi encaminhada à unidade policial para registro da ocorrência.