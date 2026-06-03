Votuporanga abre consulta pública para construção do Plano Municipal pela Primeira Infância 

População pode contribuir com sugestões e apontar prioridades para as crianças de 0 a 6 anos pelos próximos dez anos.

A Prefeitura de Votuporanga deu mais um importante passo na construção do Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI) e abriu uma consulta pública on-line para ouvir a população sobre as necessidades, desafios e oportunidades relacionadas ao desenvolvimento das crianças de 0 a 6 anos no município.

O formulário está disponível para participação de pais, mães, responsáveis, profissionais da saúde, educação, assistência social, representantes de entidades, conselhos e toda a comunidade interessada em contribuir com a construção de uma cidade cada vez mais acolhedora e preparada para as crianças.

A iniciativa integra as etapas participativas previstas para elaboração do PMPI, documento que estabelecerá metas, estratégias e ações para a primeira infância pelos próximos dez anos, alinhado ao Marco Legal da Primeira Infância e ao Plano Nacional pela Primeira Infância.

Segundo o prefeito Jorge Seba (PSD), ouvir a população é fundamental para garantir que o plano reflita as reais necessidades das famílias e das crianças do município: “Estamos construindo um plano que vai olhar para o presente e, principalmente, para o futuro de Votuporanga. Quando investimos na primeira infância, estamos investindo em uma sociedade mais justa, saudável e preparada para os desafios das próximas gerações. Por isso, queremos ouvir quem vive a cidade todos os dias e conhece de perto as necessidades das nossas crianças”, destacou o prefeito.

A elaboração do PMPI é coordenada por uma equipe intersetorial formada por representantes das áreas de Governo, Educação, Saúde e Assistência Social, contando ainda com a participação do Comitê Gestor, Comissão Intersetorial, Câmara Técnica, Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e diversos parceiros da rede de proteção.

Além da consulta pública on-line, o processo contará com encontros temáticos, rodas de conversa com famílias, escuta das crianças, seminário técnico e audiência pública, garantindo ampla participação social na construção do documento.

Para o coordenador executivo do PMPI, Wender Rodrigues, a contribuição da comunidade será essencial para fortalecer o diagnóstico e definir prioridades para os próximos anos: “Queremos construir um plano que represente verdadeiramente a realidade de Votuporanga. Cada opinião, sugestão ou relato contribuirá para identificar desafios, valorizar conquistas e planejar ações que façam a diferença na vida das nossas crianças e famílias”, finalizou.

Como participar

A participação é simples e pode ser realizada de forma on-line por meio do formulário disponibilizado pela Prefeitura no endereço https://www.votuporanga.sp.gov.br/pmpi . As contribuições serão analisadas pela Equipe de Gestão e auxiliarão na definição das metas e estratégias do Plano Municipal pela Primeira Infância.

A consulta pública ficará disponível até o dia 21 de junho de 2026.

Primeira infância

A primeira infância compreende o período dos 0 aos 6 anos de idade, fase considerada decisiva para o desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e social das crianças. Em Votuporanga, a construção do PMPI reforça o compromisso do município com políticas públicas integradas e permanentes voltadas ao desenvolvimento integral das crianças e ao fortalecimento das famílias.