Cabo Renato Abdala é pré-candidato a deputado federal 

O vereador votuporanguense conhecido por ser um fiscalizador implacável, já concorreu a cargo fora de Votuporanga em 2022, à época, pleiteou uma vaga na Alesp.

Jorge Honorio

O vereador Cabo Renato Abdala (PRD) oficializou que é pré-candidato a deputado federal nas eleições de 2026. No final de abril, o parlamentar votuporanguense chegou a confirmar que seria pré-candidato a uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

Cabo Renato Abdala, que se tornou conhecido por seu perfil combativo e por ser um fiscalizador implacável dos atos do Poder Executivo local, já concorreu a cargo fora de Votuporanga em 2022, à época, pleiteou uma vaga na Alesp, no entanto, por questões de saúde de sua família não houve dedicação exclusiva a campanha.

Agora, Abdala volta a almejar uma cadeira fora do Palácio 8 de Agosto e após arranjos, inclusive da federação PRD/Solidariedade, se tornou viável uma pré-candidatura casa baixa do Congresso Nacional. A escolha deve conceder a Renato Abdala a possibilidade de navegar em águas mais tranquilas, uma vez que sai do fogo cruzado entre lideranças políticas que disputam ferozmente os votos para deputado estadual com representatividade em Votuporanga.

Questionado pelo Diário, o vereador afirmou que sua pré-candidatura está acertada, porém, que o anúncio ocorreu sem grande evento. Aliás, marca de sua trajetória política, anúncios e campanhas consideradas discretas.

Declaradamente de espectro de direita, Cabo Renato Abdala que é ex-policial militar, deve defender na campanha as mesmas bandeiras que o tornou conhecido na Câmara Municipal, porém, em um universo proporcionalmente maior.

O vereador é o segundo integrante do Poder Legislativo votuporanguense a anunciar pré-candidatura a deputado federal, a primeira foi Natielle Gama (Podemos). O município também possui como pré-candidato a casa baixa do Congresso Nacional o empresário Dalbert Mega (PP).