Deputado Carlão Pignatari destina R$ 5 milhões em emendas para a saúde no interior paulista 

Para a região de Votuporanga, foram R$ 1,4 milhão. Valores já estão no caixa das prefeituras para serem investidos nos municípios.

O deputado Carlão Pignatari destinou R$ 5 milhões em emendas para custeio de serviços de saúde no interior paulista. O recurso já está no caixa das prefeituras e pode ser usado para pagamento de plantões médicos, despesas como energia elétrica e manutenção, além de insumos hospitalares e aquisição de medicamentos.

As emendas ao orçamento do Estado são garantidas por lei a cada um dos parlamentares da Assembleia Legislativa de São Paulo. Por ano, eles podem indicar cerca de R$ 10 milhões, cada. Em 2024, Carlão Pignatari direcionou os recursos para as áreas da saúde, infraestrutura, assistência social, cultura e meio ambiente do interior.

“Sem dúvidas, a maior demanda dos municípios é na área da saúde. Os repasses vindos dos governos federal e estadual são insuficientes para cobrir todas as despesas, então as prefeituras sempre nos pedem um complemento. É pra isso que servem as emendas parlamentares. Para ajudar a custear os serviços”, disse o deputado.

Além dos R$ 5 milhões, Carlão Pignatari também conseguiu outros R$ 2,75 milhões junto ao governo paulista para custeio de serviços da saúde no interior do Estado. No ano passado, com a crise financeira sobre as prefeituras, o deputado obteve apoio com mais de R$ 10 milhões para o noroeste paulista, gerando um grande alívio aos prefeitos e prefeitas.

“Fico feliz e agradecido em poder ajudar. A saúde precisa vir em primeiro lugar, sempre. Já fui prefeito e sei das necessidades. O custeio é muito caro e sempre falta dinheiro para fechar as contas. Então a gente sempre procura ajudar, com o objetivo de melhorar o atendimento e qualidade de vida da nossa população”, afirmou.

Regiões

Para os municípios da região central do Estado, o deputado Carlão Pignatari destinou R$ 1,6 milhão. Já para a região de Votuporanga, foram R$ 1,4 milhão. Na área de Jales, foram mais R$ 900 mil, enquanto na região de Araçatuba foram R$ 700 mil. Ainda foram encaminhados recursos para as cidades de Aramina, Cabreúva e Icém.

“Sou um deputado do interior paulista. Acredito que temos que ficar perto dos municípios, perto das pessoas, para agir diante das necessidades. Esse é o meu compromisso. Podem contar sempre com meu apoio e trabalho para melhorar todo o interior do nosso Estado de São Paulo. Estarei sempre à disposição de todos”, disse Carlão Pignatari.