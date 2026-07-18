Débora Romani denuncia abandono da Fonte Luminosa da Praça Matriz 

A vereadora divulgou um vídeo nas redes sociais onde retrata lodo fétido e cobra melhorias. A Prefeitura de Votuporanga afirmou que realizou a limpeza nesta sexta-feira e que o chafariz está desligado em razão de uma falha no sistema de iluminação.

Jorge Honorio

Um vídeo divulgado pela vereadora Débora Romani (PL), no final da manhã desta sexta-feira (17.jul), denunciou o aparente estado de abandono da tradicional Fonte Luminosa da Praça Matriz, um dos principais cartões-postais de Votuporanga/SP.

Na publicação, a parlamentar expõe a fonte parada e o classificou como “água podre e falta de manutenção.” Em seguida, Débora Romani cobra melhorias no local e afirma que “à população tem o direito de encontrar os espaços públicos limpos e bem conservados. Meu compromisso é fiscalizar, cobrar e mostrar a realidade.”

Procurada pelo Diário, a Prefeitura de Votuporanga afirmou que “a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos realizou a limpeza da fonte luminosa da Praça Dr. Fernando Costa nesta sexta-feira (17). A manutenção do local integra o cronograma periódico de zeladoria executado pela Pasta.”

Questionada sobre o funcionamento do chafariz, a Prefeitura detalhou que o equipamento está operante, porém permanece temporariamente desligado em razão de uma falha no sistema de iluminação: “A empresa responsável pela manutenção já foi acionada e realizará os reparos nos próximos dias, permitindo a retomada do funcionamento da fonte.”