Fim do recesso: Câmara Municipal retoma sessões ordinárias na próxima segunda-feira 

A 24ª sessão ordinária da Casa de Leis ocorre a partir das 18h, no Plenário “Dr. Octavio Viscardi”.

Jorge Honorio

Com o fim do recesso branco – tradicional pausa do meio do ano – nesta quinta-feira (16.jul), a Câmara Municipal de Votuporanga/SP realiza a 24ª sessão ordinária, na próxima segunda-feira (20), no Plenário “Dr. Octavio Viscardi”, marcando oficialmente a retomada dos trabalhos legislativos no ano de 2026.

O Diário não teve acesso ao cronograma da Ordem do Dia da sessão ordinária, contudo, a segunda-feira começará movimentada na Câmara Municipal, uma vez que, às 8h30, sediará a 20ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal da Cidade, seguida de Audiência Pública para debater temas fundamentais para o desenvolvimento do município, como a implantação de parklets, a modernização do cadastro e do mapeamento urbano e a atualização das regras do cadastro imobiliário.

A sessão ordinária com início, tradicionalmente, às 18h, deve abrir espaço para que os vereadores atualizem a população no tocante às demandas trabalhadas durante o período de recesso, além da apreciação de projetos que possam surgir na Ordem do Dia.