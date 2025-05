Votu+Limpa recolhe mais de 380 toneladas de materiais inservíveis 

Iniciativa teve como objetivo principal eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, reforçando as medidas de enfrentamento às arboviroses no município.

Após um mês de intensos trabalhos, a Prefeitura de Votuporanga encerrou, na última quinta-feira (1º.mai), o Programa Votu+Limpa, uma ação conjunta das Secretarias da Saúde, de Serviços Urbanos e da Saev Ambiental. O programa recolheu um total de 385 toneladas de materiais inservíveis.

A iniciativa teve como objetivo principal eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya, reforçando as medidas de enfrentamento às arboviroses no município.

Durante a ação, as equipes recolheram materiais inservíveis diretamente das residências, como latas, garrafas, madeira, pneus, eletrodomésticos e todo tipo de recipiente que pudesse acumular água da chuva.

Importante destacar que materiais como galhos, restos de construção e lâmpadas não foram incluídos na coleta, focando exclusivamente em itens com potencial para se tornarem criadouros do mosquito.

A Prefeitura reforça que o balanço da ação foi extremamente positivo, tanto pelo volume expressivo de materiais recolhidos quanto pela conscientização gerada. Para a secretária da Saúde, Ivonete Félix, o envolvimento da população foi essencial para o sucesso da ação. “O Votu+Limpa é mais do que uma coleta de materiais. É uma estratégia de prevenção que depende da participação de todos. A resposta da comunidade foi muito positiva e mostra que, juntos, podemos enfrentar a Dengue de forma eficaz. Seguimos atentos e reforçando a importância da eliminação dos criadouros também no dia a dia”, destacou.

O secretário de Serviços Urbanos, Fábio Okamoto, também avaliou positivamente a mobilização. “Organizamos uma grande força-tarefa para atender todos os bairros, o resultado foi expressivo e mostra que conseguimos contribuir para deixar Votuporanga ainda mais limpa”, afirmou.

O Votu+Limpa também contribuiu para alertar a população sobre o descarte correto de resíduos e a necessidade de manter quintais e terrenos limpos durante todo o ano. “A participação da Saev Ambiental no Votu+Limpa reforça o nosso compromisso com a saúde pública e com o meio ambiente. Essa ação conjunta mostrou o quanto a conscientização da população faz a diferença. Mais de 380 toneladas de materiais é o reflexo de um trabalho coletivo voltado à prevenção de doenças e ao cuidado com a nossa cidade. Precisamos entender que combater o mosquito Aedes aegypti é uma responsabilidade de todos, e isso começa com atitudes simples no dia a dia. Manter os quintais limpos, descartar corretamente os resíduos e colaborar com as ações públicas são formas eficazes de proteger a nossa saúde e o nosso ambiente”, reforçou Luciano Passoni, superintendente da Saev Ambiental.