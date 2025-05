Cupons da “Ação entre Amigos” poderão ser adquiridos no Votu International Rodeo 

Festa terá espaço destinado para que as entidades possam oferecer os cupons a R$ 10, possibilitando a população a concorrer um carro 0km com tanque cheio e IPVA já pago.

Quem ainda não adquiriu o cupom da “Ação entre Amigos” poderá fazê-lo durante o Votu International Rodeo, que tem início nesta quinta-feira (8.mai), e segue até domingo, dia 11 de maio, no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”. A entrada é gratuita todas as noites. A festa é organizada pelo Grupo Tercio Miranda com apoio da Prefeitura de Votuporanga e da Unifev.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba, explicou que a festa terá um espaço destinado para que as entidades possam disponibilizar os cupons para quem tiver interesse em fazer doações. O local foi gentilmente cedido pelos organizadores do evento, Tércio Miranda e sua esposa Rosana Miranda.

Além disso, o prêmio, que é um carro 0 km com tanque cheio e IPVA já pago, estará em exposição, atraindo o interesse da população. A entidade referente ao cupom premiado também será beneficiada com uma moto 0km. Como nas edições anteriores, a doação dos veículos é do empresário Valmir Dornelas, do Ville Hotel Gramadão e Gramadão Empreendimentos.

“Os interessados fazem a doação de R$ 10 com qualquer representante de entidade e concorrem ao prêmio. Este recurso é destinado integralmente à instituição, que poderá utilizar como melhor preferir”, disse Rose.

O sorteio do carro 0k será no domingo, dia 11 de maio, último dia da festa, antes do show da dupla Zé Neto & Cristiano. No mesmo dia, a partir das 14h, a população poderá doar 1kg de alimento não perecível ou 1l de leite. Todos os itens arrecadados serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade.

Atrações musicais

A programação de shows reúne grandes nomes do cenário sertanejo, onde Votuporanga volta ao circuito dos grandes eventos com toda essa estrutura inédita, reafirmando sua tradição e paixão pela cultura do rodeio. Na quinta-feira (8/5), as irmãs gêmeas mais famosas do sertanejo, Maiara & Maraísa, se apresentam. Na sexta (9/5), Bruno & Marrone embalam o público com clássicos do sertanejo. No sábado (10/5), a diversão será em dose tripla com Luan Pereira, Diego & Arnaldo e Netto DJ. E no domingo (11/5), Dia das Mães, Zé Neto & Cristiano encerram a programação.

A entrada para a pista é gratuita em todos os dias, mas para quem quiser assistir às apresentações e ao rodeio com mais conforto, a área vip oferece vista privilegiada do palco, open bar de chopp, água e refrigerante, acesso garantido à boate, bar com garçons à disposição, bistrôs, banheiros de fácil acesso e área coberta. Os ingressos para o setor devem ser adquiridos exclusivamente pelo site, https://www.guicheweb.com.br/votu-international-rodeo_41227, com opções diárias ou permanentes – ambas sem cobrança de taxa de serviço.