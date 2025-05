Maiara & Maraísa abrem o Votu International Rodeo nesta quinta-feira

Entrada para pista é gratuita; ingressos para Área Vip seguem à venda.

As irmãs gêmeas mais famosas do sertanejo, Maiara & Maraísa, se apresentam nesta quinta-feira (8.mai) no Votu International Rodeo. Organizada pelo Grupo Tercio Miranda com apoio da Prefeitura de Votuporanga e da Unifev, a festa acontece no Centro de Eventos Helder Henrique Galera até domingo (11).

Com mais de 6 bilhões de streamings no Spotfy, a dupla promete embalar o público ao som de grandes sucessos, incluindo “Vai lá”, “Cobaia”, “Esqueça-me Se For Capaz”, “Morena de Goiânia” e “Presepada”.

A entrada para a pista do Votu International Rodeo é gratuita todos os dias, enquanto os últimos ingressos da Área Vip seguem à venda exclusivamente no site https://www.guicheweb.com.br/votu-international-rodeo_41227#. O setor oferece vista privilegiada do palco, acesso garantido à boate, open bar de chopp, água e refrigerante, bistrôs, banheiros de alvenaria e área coberta.

Rodeio

Com mais de R$ 200 mil em prêmios, o Votu International Rodeo estreia nesta quinta-feira um formato de montarias em touros inédito no Brasil: cinco times nacionais, um internacional e 25 companhias de rodeio estarão na disputa.

Todas as montarias serão transmitidas ao vivo, de forma gratuita, pelos canais do Circuito Rancho Primavera e do Votu International Rodeo no YouTube. A narração é de Almir Cambra, o locutor mais premiado do país, com comentários de Esnar Ribeiro, Rogério Paitl e Henrique Moraes.

Transporte gratuito

Quem está preocupado em como chegar ao Votu International Rodeo pode ficar tranquilo. Isso porque duas linhas de ônibus serão disponibilizadas gratuitamente para levar o público à festa.

Segundo a Prefeitura de Votuporanga, os ônibus sairão do Terminal Central (Praça Matriz) em dois horários: às 20h e 21h, com itinerários que atenderão as regiões Sul e Norte. Para o retorno, serão três opções: às 22h, 23h e meia noite, todas saindo do Centro de Eventos Helder Henrique Galera.

Abertura dos portões, início dos shows e rodeio

Nesta quinta-feira, os portões do Votu International Rodeo serão abertos a partir das 19h. O início das montarias em touros está previsto para as 21h40. Já o show de Maiara & Maraísa começa a partir da 00h.