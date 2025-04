Votu+Limpa chega aos bairros Pozzobon, Pró-Povo e Residencial Bortoloti nesta sexta-feira

Trabalhos iniciam às 7h, por isso, é importante que a população retire os materiais que serão descartados com antecedência.

A partir de sexta-feira (25.abr), os moradores dos bairros que compõe o setor 9 do Votu+Limpa já podem retirar os materiais que serão descartados. A equipe percorrerá as áreas de abrangência dos bairros Pozzobon, Pró-Povo e Residencial Bortoloti. Os trabalhos de coleta têm início às 7h, por isso, é fundamental que a população coloque os materiais para descarte com antecedência, garantindo o recolhimento eficiente dos resíduos.

O mutirão teve início no dia 24 de março e, até o momento, mais de 260 toneladas de materiais inservíveis foram recolhidas das residências.

Durante a ação são coletados: latas, garrafas, madeira, pneus, eletrodomésticos, objetos inservíveis em geral e, principalmente, todo tipo de recipiente que possa acumular água. Não serão coletados: galhos, restos de construção e lâmpadas.

O programa Votu+Limpa percorrerá todos os bairros da cidade, incluindo Vila Carvalho e o distrito Simonsen. A ação é mais uma iniciativa para compor as medidas de enfrentamento à Dengue e às demais arboviroses no município.

O programa é formado por equipes das Secretarias da Saúde, Serviços Urbanos e Saev Ambiental, que recolhem todos os materiais que possam acumular água de chuva e se transformar em criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya. Para isso, basta que os moradores fiquem atentos ao cronograma de coleta e coloquem esses materiais nas calçadas na noite anterior.

Lembrando que o cronograma pode ser alterado devido às condições climáticas. Todas as informações podem ser acompanhadas pelo site da Prefeitura, redes sociais e também pelo aplicativo Conecta Votuporanga.

Confira a relação completa dos bairros do Setor 9:

1º Distrito Ind. João Fernandes Cezare, Bairro Pozzobon, Conjunto Habitacional, Votuporanga C (Jabuticabeiras), Jardim Brisa Suave (Cohab), Jardim Morini, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Jardim Santa Iracema, Loteamento Residencial Vila Bela Parque Residencial Santa Amélia, Parque Rio Vermelho, Pró-Povo, São Vicente de Paula, Vila Residencial Bortoloti, Vila Residencial Morini, Vila Residencial Morini II, Vila Residencial Orlando Nogueira Cardoso.