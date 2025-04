Falta de ambulância no SAMU gera reclamações em Votuporanga 

Procurada pelo Diário, a Prefeitura não respondeu se as duas novas viaturas enviadas pelo Ministério da Saúde há mais de 30 dias já entraram em operação.

A falta de ambulâncias, especialmente no SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Votuporanga/SP, incomoda moradores e geram reclamações de munícipes que necessitam do serviço que é considerado essencial. Em Votuporanga, o serviço é regional, além da população local, atende também 16 municípios vizinhos.

Contudo, o desgaste causado pelo tempo de uso tem afetado a frota e atingido frontalmente quem precisa do serviço. É o caso de Flaysson Rodrigo Freitas que usou as redes sociais para desabafar: “Votuporanga sendo Votuporanga, acabei de solicitar o SAMU para um resgate e fui informado que em Votuporanga eles estão operando somente com uma ambulância, pois a outra está quebrada, e que a mesma estava em outra ocorrência. Agora me pergunto: do que vale o ser humano se esses governantes seja eles prefeito ou suas corjas que vem na maior cara de pau pedir votos e esses vereadores tudo pensando em seus salários gordos, nunca será diferente pra eles pois serão somente números. Um ser humano vale menos que um animal em Votuporanga.”

O desabafo não é o único e se funde a outros com o mesmo teor.

A reportagem do Diário procurou a Prefeitura de Votuporanga para obter informações sobre o tamanho da frota empenhada no SAMU, incluindo as duas novas ambulâncias recém-chegadas por intermédio do Ministério da Saúde. Os veículos foram apresentados na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no último dia 21 de março, ou seja, há mais de 30 dias. Contudo, até o fechamento desta reportagem, não houve manifestação.

Na oportunidade, o prefeito Jorge Seba (PSD) comentou: “Quero agradecer ao Ministério da Saúde que, a cada cinco anos, realizada essa renovação da frota e, agora, nós temos duas novas viaturas para prestarmos o serviço da melhor maneira. Estendo meus agradecimentos a toda equipe do SAMU, são profissionais que cuidam da nossa população e realizam de maneira muito eficiente todo este trabalho.”

“Nós teremos aqui uma nova Unidade de Suporte Avançado e uma Unidade Básica. O Suporte Avançado é para aquelas ocorrências de maior gravidade em que nós precisamos dos equipamentos médicos adequados e equipe completa para este tipo de atendimento de urgência que funciona como uma unidade hospitalar de UTI”, finaliza a secretária da Saúde, Ivonete Félix.

A vinda dos veículos para Votuporanga foi iniciada com a entrega de um lote de 789 novas ambulâncias do SAMU pelo Ministério da Saúde, no dia 14 de março, durante solenidade realizada em Sorocaba/SP. O evento contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.