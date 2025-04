Final de Semana Solidário reúne diversão e solidariedade em prol do Hospital de Base

Neste domingo (27), a partir das 12h30, o Salão de Festas (próximo ao campo de futebol) de Sebastianópolis do Sul/SP, sedia a Cavalgada Solidária.

A população da região tem um convite especial para este final de semana: participar de eventos que unem lazer, boa comida e, acima de tudo, solidariedade. Com parte da renda revertida para o Hospital de Base (HB) e demais unidades da Funfarme, as ações organizadas pelos Parceiros do Bem prometem proporcionar momentos inesquecíveis para toda a família, além de ajudar a transformar vidas dos pacientes atendidos pelo SUS.

De sexta-feira (25/04) a domingo (27/04), três grandes eventos movimentam a região com diferentes atrações, sabores e ritmos, todos com um objetivo comum: arrecadar fundos para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), que diariamente recebem cuidados de excelência no HB e no Hospital da Criança e Maternidade (HCM).

Programação:

Sexta-feira, 25 de abril – Festa da Picanha | São José do Rio Preto/SP

Local: Villa Conte Buffet | Horário: A partir das 20h

Com sistema open food e open bar, a Festa da Picanha é uma das mais aguardadas da cidade. O valor do ingresso é de R$330,00, e parte da renda será destinada à construção do Centro de Oncologia Infantil do HCM/HB.

Informações: (17) 99155-5600 / (17) 99111-7108

Domingo, 27 de abril – Cavalgada Solidária | Sebastianópolis do Sul/SP

Local: Salão de Festas (próximo ao campo de futebol) | Almoço a partir das 12h30

Cardápio: Galinhada com salada e show da dupla Márcio & Marcelo.

Entrada: R$25,00

Informações: (17) 99791-0174 / (17) 99642-3919 / (17) 99748-1291

Domingo, 27 de abril – 10º Almoço e Leilão de Gado | Mirassolândia/SP

Local: Salão Paroquial | Das 11h às 14h

Cardápio completo com arroz, feijão gordo, macarronada, churrasco, farofa e maionese.

Show com Paula Luiza.

Convite: R$35,00

Informações: (17) 99258-3744 / (17) 99185-3015 / (17) 99272-6750

Diversão com propósito

Mais do que momentos de confraternização e entretenimento, esses eventos representam uma forma concreta de contribuir com a saúde pública. Toda a comunidade está convidada a participar e fortalecer essa corrente do bem. Ao adquirir um ingresso ou convite, o público ajuda diretamente a salvar vidas e a manter a excelência do atendimento prestado pelo Hospital de Base. Participe, traga sua família e ajude a transformar solidariedade em saúde!

Complexo hospitalar Funfarme | Excelência em Medicina, referência no Brasil

Um dos maiores e mais importantes do Brasil, o complexo hospitalar da Funfarme, localizado em São José do Rio Preto (SP), reúne o Hospital de Base (HB), o Hospital da Criança e Maternidade (HCM), o Ambulatório Geral de Especialidades, o ICA – Instituto do Câncer, o Hemocentro de Rio Preto e a unidade do Instituto de Reabilitação Lucy Montoro.

O HB e o HCM são hospitais-escola ligados à Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp), uma das escolas de medicina públicas mais conceituadas do Estado de São Paulo.

O HB e o HCM destacam-se pelos corpos clínicos altamente qualificados, com médicos reconhecidos nacionalmente, e pela alta tecnologia que oferecem aos pacientes, dos quais, 85% são do Sistema Único de Saúde (SUS).

Embora o complexo seja a referência para o atendimento de mais de 2 milhões de habitantes dos 102 municípios pertencentes à Divisão Regional de Saúde de Rio Preto (DRS 15), seus hospitais e demais unidades (hemocentro e unidade do Instituto de Reabilitação Lucy Montoro) atraem pessoas de todas as regiões do Brasil e até da América Latina, que reconhecem a qualidade da medicina e de seus serviços.