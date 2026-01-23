Nova unidade do Senac projeta expansão da educação profissional em Votuporanga

Apresentados na quarta-feira (21), os projetos detalham estrutura prevista para área superior a oito mil metros quadrados, com proposta de ampliação de cursos, modernização dos ambientes e fortalecimento da qualificação técnica no município e na região

@caroline_leidiane

A apresentação dos projetos arquitetônicos da nova unidade do Senac Votuporanga marcou, no último dia 21, um novo capítulo na trajetória da instituição no município. O evento foi realizado no auditório da atual unidade, localizada na rua Guaporé, nº 3221. Autoridades políticas, secretários municipais, representantes da imprensa e convidados acompanharam a apresentação, que mostrou em perspectiva 3D o espaço projetado para ampliar e qualificar a oferta de educação profissional na cidade e na região.

Com uma história iniciada na década de 1950, o Senac Votuporanga acompanhou desde cedo o desenvolvimento econômico e social do município. A primeira unidade física foi viabilizada em regime de comodato durante a gestão do então prefeito Pedro Stefanelli e inaugurada em maio de 1997, na administração de Dr. Atílio Pozzobon Neto.

Em 2007, um novo avanço estruturante ocorreu com a doação da área onde a instituição funciona atualmente, realizada pelo então prefeito Carlão Pignatari. A reinauguração, em 2011, resultou em um prédio com 1.138 metros quadrados de área construída, permitindo a ampliação e a diversificação dos cursos oferecidos.

Agora, a apresentação da nova unidade projeta um salto ainda mais significativo. O terreno destinado à futura sede, localizado na avenida Prefeito Mário Pozzobon, com mais de oito mil metros quadrados, foi doado pela Prefeitura de Votuporanga, conforme anúncio feito em janeiro de 2023 pelo prefeito Jorge Seba.

Após a conclusão da obra, o prédio atualmente ocupado pelo Senac deverá retornar ao município, em regime de comodato, para abrigar uma escola da rede municipal, fortalecendo também o ensino público local.

Além do investimento em infraestrutura, o Senac Votuporanga anunciou novidades importantes na programação educacional. A partir deste ano, a unidade passará a oferecer o curso de Inglês Básico para pessoas a partir de 11 anos, com bolsas de estudo 100% gratuitas. Na área de Gastronomia, novos cursos serão realizados em parceria com a Pater Noster e a Paróquia Santo Expedito, incluindo Técnicas de Panificação, Panificação com Fermentação Natural, Cozinha Quente – Peixes e Frutos do Mar, Massas Artesanais, Formação Básica em Confeitaria e Cake Design.

Outra novidade é a ampliação da área de Bem-Estar, com a oferta do curso Técnicas em Cromoterapia, que já está com inscrições abertas. A diversidade de formações reflete o compromisso da instituição com as demandas contemporâneas do mercado de trabalho e com a inclusão social, por meio de oportunidades bolsistas de qualificação.

A apresentação dos projetos da nova unidade consolida o Senac Votuporanga como um agente estratégico no desenvolvimento regional, reafirmando sua vocação histórica para a educação profissional e sinalizando um futuro de expansão, inovação e impacto social.